Los alumnos contagiados se multiplican por trece en colegios e institutos en solo una semana

Los contagios por covid entre los alumnos en colegios e institutos de la provincia se han multiplicado por trece la última semana. De 426 casos positivos el lunes 10 enero se pasó a 1.850 en apenas dos días, lo que multiplica la cifra por cuatro, tal y como consta en la estadística de Sanidad para el miércoles 12 de enero; pero el gran salto en la transmisión del virus se produce en las siguientes jornadas, computando hasta 5.769 los estudiantes contagiados por covid a 17 de enero, siete días después.

Son por tanto trece veces más los casos positivos entre alumnos en apenas cinco días lectivos y un fin de semana, datos que aporta el comité docente provincial de Seguridad y Salud, y que confirman el agotamiento y estrés que los equipos directivos han hecho llegar a la Conselleria de Educación para que tome medidas que les exima de tareas mientras la prioridad sea el control y gestión del covid en los centros educativos.

La estadística da idea de la rápida propagación del virus en las aulas, aunque agrupadas en porcentajes la citadas cifras se quedan reducidas a un 1,75% de alumnos afectados entre el total de las etapas educativas en toda la provincia.

También la transmisión entre el profesorado ha ido en aumento, aunque de forma menos significativa puesto que los datos que aportan desde el comité cifran en 987 los casos positivos de maestros y profesores a 17 de enero, frente a los 222 docentes contagiados que arrojaba la estadística siete días antes, lo que sitúa el porcentaje de afectados en un 3,1% entre el total de la plantilla provincial.

Al alumnado contagiado se suman además los que están en cuarentena, aunque estos prácticamente se limitan a matriculados en colegios, porque en los institutos ya tienen todos la doble pauta de la vacuna contra el covid con la que no hay que guardar confinamiento si no se tienen síntomas. No obstante desde uno de los institutos ubicado en la zona sur de Alicante alertan de que esta semana están en sus casas hasta el 17% de todos los alumnos, más de un centenar.

Entre los representantes del profesorado, y dada la excepcional situación que atraviesan las aulas por al transmisión de la variante ómicron, desde el sindicato de profesores Csif han planteado a Educación que contrate docentes de refuerzo para poder impartir clases telemáticas al alumnado que está en casa «para que ningún estudiante se quede atrás».

El delegado provincial, Javier Más, señala que este aumento de contagios entre el alumnado está obligando al profesorado «a duplicar su labor», porque «a las clases habituales para los que asisten se añade el seguimiento individualizado de los alumnos que no van, lo que supone una sobrecarga».

La formación docente urge a Educación a abordar esta situación con personal de refuerzo que lleve a cabo un seguimiento adecuado de las clases sin saturar al resto de los profesores. «Se adjudicarían por centros para formar a los estudiantes los siete días que no acuden a clases», sugieren al tiempo que solicitan una reunión con Educación para abordarlo.

Desde el sindicato mayoritario, STEPV, reclaman a su vez que se adelante ya la negociación de las plantillas docentes, que normalmente se lleva a cabo en octubre, para que se pueda dotar a los centros del personal necesario no solo para hacer frente puntualmente a la pandemia, sino de una forma constante o como denominan técnicamente, de forma «estructural».

El secretario autonómico, Miguel Soler, se ha comprometido ante los delegados docentes a tratar «próximamente las prioridades», del sistema educativo. De hecho el lunes está previsto que remita a los centros la moratoria de la gestión no covid.

Sanidad y Educación, en una sola plataforma

Es el compromiso adquirido por la Conselleria de Educación ante las demandas de los directores, que se ven obligados a duplicara a diario la casuística del covid en una plataforma que informa a Educación y en otra destinada a Sanidad, lo que, dicen, les trae de cabeza. «Está prevista la unificación de estas comunicaciones con carácter inmediato», afirman desde Educación. La medida ha quedado además reflejada en el acta de la reunión mantenida esta semana con la asociación de directores de Infantil y Primaria, ADIP-PV, al margen de que se recalca que solo hay que introducir los casos positivos.

La digitalización se concentra al final del curso

El nuevo plan de digitalización de los centros educativos que Educación ha programado para que arranque el curso que viene en todos los colegios e institutos, es uno de los damnificados tras la decisión urgente de primar la atención y gestión del covid a los proyectos de seguimiento educativo. Los asesores especialistas en enseñanza digital que debían empezar a visitar los centros para ir organizando la innovación tecnológica aplicada a la enseñanza, van a retrasar su presencia «hasta que sea posible». Si no puede ser antes, según la situación de cada centro, se organizará cuando acabe el curso.