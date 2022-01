El Consell defiende que la mediación es un 76% más barata y cinco veces más rápida que la Justicia

Abogados y procuradores defienden la mediación como una alternativa real a la justicia ordinaria que permite resolver en meses conflictos que en sede judicial pueden prolongarse años sobre todo si el juzgado está colapsado y recurren las partes. En el Día Internacional de la Mediación, celebrado este viernes, la consellera de Justicia, Gabriel Bravo, destacó que la Comunidad Valenciana cuenta, desde hace dos años, con una ley propia de Mediación «pionera en muchos aspectos que extiende su aplicación más allá del ámbito civil y de familia, a la jurisdicción de lo Social, lo Mercantil y en algunos casos de lo Penal».

La responsable de Justicia puso en valor que la mediación permite resolver divorcios, impago de pensiones alimenticias y de hipotecas con posibilidad de desahucio, herencias, problemas de comunidades de propietarios, conciliación de la vida familiar y laboral y delitos de lesiones; y que es un 76% más barata que la justicia ordinaria, cinco veces más rápida, «y no crea ganadores y perdedores en un conflicto ya que se pretende una solución que satisfaga a ambas partes». Existen los Servicios de Orientación y Mediación de los juzgados de València, Castellón, Alicante y Elche, donde se ofrece atención gratuita por criterios económicos, a personas vulnerables, víctimas del delito y violencia de género y personas con discapacidad.

A la cabeza de la Comunidad

Según datos de la Conselleria de Justicia, casi 400 procedimientos judiciales se derivaron en 2021 en la provincia a mediación, casi el 60% de todos los de la Comunidad. De ellos 254 fueron de civil y 134 de familia. Desirée Monge, de 38 años, y madre de dos niños, de los que tiene la custodia, alcanzó en 2017 en dos meses gracias a la mediación un acuerdo de divorcio para el régimen de visitas de su exmarido. «Cuando me asignaron un abogado de oficio me dieron la posibilidad de ir a la mediación. No la conocía y creí en el proceso. Empezamos y nos reuníamos una tarde cada diez días con dos mediadoras. Estuvo muy bien, eran totalmente imparciales y nos dieron mucha confianza, seguridad y tranquilidad. Todo lo que duró el proceso estuve muy a gusto, se fue pactando punto por punto en conocimiento de los dos, a medida de nuestros trabajos, horarios, edades de los niños, y llegamos a un acuerdo. Fue mutuo, nadie se sintió presionado en ningún momento y funcionó muy bien porque no nos gustaba la idea de que un juez impusiera el futuro de los niños a nivel de régimen de visitas». Es por ello que recomienda la mediación a otras parejas, y en conflictos vecinales o de trabajo. «Hay que ir a la mediación con buena voluntad y consciente de que tienes que ceder tú y el otro. Es todo menos violento, más consensuado».

Otra mujer de 34 años con un hijo de 12 que quiere el anonimato también alcanzó un acuerdo de divorcio y custodia de su hijo gracias a la mediación tras cuatro sesiones dirigidas por un procurador estableciéndose la cantidad mensual de manutención y el régimen de visitas. La solución a ambos casos procede de procuradores colegiados, que trabajan hasta en 15 especialidades buscando un acuerdo entre las partes que tiene la misma validez que si es resuelto por un juez. María Jesús Caro, mediadora y miembro de la Comisión de Mediación del Colegio de Procuradores (ICOPAL) considera que las posibilidades de alcanzar un acuerdo son mucho más altas que en un juicio porque la disposición de las partes es distinta. Afirma que la mediación puede resolver conflictos en uno o dos meses, porque depende directamente de las partes, los costes se abaratan y «el nivel de satisfacción es mucho más elevado cuando resuelven su problema por sí mismas con la ayuda de un mediador a cuando la solución viene impuesta por un tercero».

Otro ámbito donde se emplea cada vez más la mediación para solucionar conflictos es el relativo a la custodia de las mascotas en caso de separación y divorcio. La letrada María Galera Cara, que intervino esta semana en las jornadas organizadas por el Colegio de Abogados (ICALI) por el Día Europeo de la Mediación, destacó el éxito de esta fórmula en cuestiones de maltrato animal y para evitar la confrontación en casos de custodia ya que las parejas que se separan se las suelen disputar. Galera opina que la mediación cobrará mayor auge con la nueva ley que deja de considerar bienes muebles a las mascotas para ser consideradas seres dotados se sensibilidad. Se podrán incluir en las demandas de divorcio y convenios reguladores con sentencia de custodia compartida y régimen de visitas.