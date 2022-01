La planta de reciclaje de residuos de Fontcalent irá a juicio por las acusaciones de que emite contaminantes

La empresa Llegando a la Cima, que gestiona una planta de tratamiento de residuos en Fontcalent, seguirá adelante en su denuncia penal por las acusaciones de que emite ácido sulfúrico o que entierra materiales peligrosos, según ha explicado el abogado Pedro Box, al fracasar la conciliación celebrada esta mañana en el juzgado de primera instancia 12 de Alicante con vecinos, ecologistas y concejales de la oposición. Box ha apuntado que "era un acto de conciliación previo a la demanda judicial por acusaciones previas. La parte contraria tenía la posibilidad de reconocer los hechos o no, pero han dicho que las cosas que se han publicado no provenía de ellos. Iremos a juicio y objetivamente será el juez el que determine si la cosas que dicen son o no verdad, como que enterramos sustancias peligrosas o emitimos a la atmósfera ácido sulfúrico. Como se han negado a reconocerlo iremos a juicio para que la gente se retracte porque no todo vale". Llegando a la Cima también mantiene un contencioso con la Concejalía de Urbanismo, que denegó la licencia de actividad por falta de documentación hace ahora un año.

Hoy estaban citados a la conciliación representantes de grupos ecologistas, de vecinos, y los ediles socialistas Raúl Ruiz y Lara López, del PSOE; y José Juan Bonet, de Vox. La parte social no ha acudido y ha estado representada por sus procuradores.