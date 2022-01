El sector turístico de la Costa Blanca se planta en Fitur contra la aprobación de una tasa que grave el alojamiento

Última jornada en Fitur en la que además de los actos, los hoteleros y agentes turísticos de la Costa Blanca han protagonizado un pequeño y simbólico acto reivindicativo mostrando su rechazo a la aprobación de una tasa turística que grave el alojamiento a partir de 2023, tal como tiene decidido el Consell, aunque sea de carácter voluntario. Los principales ayuntamientos turísticos ya han dicho que no la aplicarán porque piensan que les restará competitividad frente a otros destinos como la costa murciana, Andalucía y, por supuesto, Turquía. El acto ha tenido lugar en el estand de Alicante y a la llamada se han sumado representantes de los asociaciones hosteleras y hoteleras de la provincia, como Hosbec, la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante y, entre otros, Alroa.

La patronal hotelera exige al Botánic que la tasa turística salga del debate político y acusa a Podemos y Compomís de exigir este impuesto no para beneficiar al sector, sino para beneficiarse políticamente. "El sector hotelero no da crédito a la insistencia de dos de los partidos componentes del Gobierno Valenciano en imponer un impuesto o tasa turística sin que existan ni razones de conveniencia o necesidad, y en un momento en el que el sector todavía no se ha recuperado de la más grave crisis sufrida en toda su historia y en plena nueva ola del covid. Al no existir ninguna razón económica ni tributaria que justifique esta iniciativa, podemos pensar que hay otros intereses políticos detrás de esta propuesta que se escapa de nuestro ámbito y capacidad de entendimiento", reiteran desde la patronal

Para Hosbec, en el otro lado esta propuesta, en el lado de la cruda realidad, nos encontramos con un sector turístico que acumula veinte meses de pérdidas, que ahora mismo tienbe cerrada el 50% de la planta hotelera por falta de demanda, con una caída del mercado de negocios del 20%, y con unos incrementos de costes tanto energéticos como sociales van a afectar profundamente en la recuperación. Los hotelereos advierten, además, de un 30% de los clientes son valencianos, que pagarían este impuesto, "agravando todavía más la presión fiscal ya insostenible para nuestra sociedad".

La patronal presiona, por otro lado, al Gobierno para que flexibilice de cara al próximo febrero los requisitos para la entrada de los niños británicos en España ¿Motivo?. A final de ese mes hay una semana de vacaciones escolares en el Reino Unido y hasta la pandemia los hoteles se llenaban de familias. Se da la paradoja que el Gobierno aplica a los británicos la normativa de terceros países, por lo que un niño alemán puede entrar con una dosis de la vacuna y al inglés se le piden dos.

Guía 'Berlanga a la vista'

Por otro lado Turisme, ha editado la guía 'Berlanga a la vista' con motivo de la celebración del Año Berlanga que conmemora el centenario del nacimiento del director valenciano.

El objetivo de esta guía turística, editada tanto en valenciano como en castellano, consiste en posibilitar que la persona interesada en la figura de Berlanga pueda realizar una ruta por ciudades de la Comunitat Valenciana que fueron principales localizaciones de sus películas, como Xixona, Valencia, Benicàssim o Peñíscola.

A su vez se complementa con una aproximación a todos aquellos elementos que destacan el carácter mediterráneo de la obra del cineasta valenciano y que forman parte de la promoción turística de la Comunitat Valenciana: la gastronomía, la presencia de las bandas de música, la pirotécnica, el mar o la alegría y el bullicio de la vida en la calle.

Por otro lado, el manual también constituye una herramienta de promoción para aquellas empresas de turismo cultural que incorporen la figura de Berlanga a su cartera de actuaciones, dado que contempla las visitas culturales relacionadas con la huella de Berlanga en los diferentes municipios.