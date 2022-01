Una de cada tres sanciones por incumplir la Ordenanza de la Limpieza es por miccionar en la calle

«Satisfacer necesidades fisiológicas (miccionar o defecar) en la vía pública por parte de los ciudadanos». Éste es el motivo de una de cada tres multas de las que pone el Ayuntamiento de Alicante por incumplir la Ordenanza de Limpieza, según los datos del Ayuntamiento a los que ha tenido acceso este diario, que apuntan a que la Policía pone una media de diez multas a la semana a vecinos que no respetan la normativa vigente. Es decir, apenas 1,5 sanciones al día, según se desprende de los datos de las infracciones registradas en los cuatro últimos años, que coinciden con el periodo de Luis Barcala al frente de la Alcaldía. Son muchos los ciudadanos que, a través de las redes sociales, reclaman una mayor presión policial para que los alicantinos cumplan con una normativa que se actualizó por última vez en el año 2017 con el fin de mejorar la imagen de limpieza de la ciudad. Miccionar en la calle, según la ordenanza, está castigado con hasta 300 euros, dentro de las infracciones consideradas como leves.

Las cifras del Ayuntamiento señalan que las sanciones han sufrido un retroceso desde el estallido de la pandemia. Si en 2018 y 2019, las multas llegaron hasta las 613 y 571, respectivamente, en los dos años marcados por el covid las cifras se quedaron en 498 (2020) y 546 (2021).

En todos esos años, el principal motivo de las sanciones ha sido miccionar en la vía pública, llegando a representar más de la mitad de las intervenciones policiales en el año previo a la pandemia, con más de 300 sanciones del total de 571 registradas. El año que se puso un menor porcentaje fue el primer año de la pandemia, marcado por el confinamiento domiciliario y las restricciones posteriores, sobre todo a la movilidad y a los locales de hostelería.

Tras las sanciones por miccionar en la calle, el segundo motivo con mayor peso es el recogido en un artículo que castiga con hasta 780 euros el «librar residuos fuera de los contenedores o en elementos de contención distintos a los permitidos, así como librar basuras domiciliarias que contengan residuos en forma líquida o susceptible de licuarse y librar basuras en elementos que no estén atados o tapados». Este artículo ha sido el segundo más incumplido, según las multas registradas, en tres de los últimos cuatro años en Alicante. Hubo una salvedad, el pasado 2021, donde las multas derivadas de la gestión de escombros se colocaron en segunda posición, con algo más del 10% del total del año. Este artículo, que contempla sanciones de hasta 1.050 euros, engloba infracciones por exceso de carga en contenedores de obra, por no estar protegidos al terminar la jornada laboral o por no tener autorización, entre otros motivos.

Entre las sanciones menos habituales por la Policía Local en los últimos cuatro años, pese a las repetidas quejas ciudadanas, se encuentra el «ensuciar la vía pública como consecuencia de la tenencia de animales, permitiendo sus deyecciones en zonas no autorizadas y no efectuando su recogida». Según los datos oficiales, por no recoger excrementos de perros, ha habido apenas una decena de multas desde 2018.

