Paralizado el desahucio de una familia con dos menores en el barrio alicantino de Carolinas

Una familia con dos menores de 24 y 10 meses que reside en un piso propiedad de la Sareb en el barrio de Carolinas podrá seguir en la vivienda por el momento tras la paralización del desahucio que había sido ordenado por el juzgado a requerimiento del denominado banco malo. Aunque la comisión judicial y la Policía Nacional se han personado en la calle Pelayo de Alicante, donde se iba a proceder al lanzamiento, y tras unos minutos de tensión con miembros del Sindicat de Barri de Carolines, nacido para frenar este tipo de actuaciones, y con vecinos, la comitiva se ha marchado sin ejecutar el mandamiento judicial después de que hayan verificado el libro de familia y la existencia de niños pequeños.

La madre de esta familia, de 30 años, que prefiere el anonimato, ha explicado que "nos han dicho que nos iban a desahuciar pero que no nos echan por los niños. He tenido que firmar un papel sobre eso, que solo por los niños no me pueden tirar y tengo que ir al juzgado a presentar documentación. Les he explicado que no me niego a pagar un alquiler pero me han dicho que el piso es de la Sareb y que ahí no pueden nadar nada, que eso es cosa del banco. También me han preguntado qué cobro". Percibe una ayuda familiar y su marido tiene un empleo pero sin contrato. La mujer ha asegurado que lleva dos años en lista de espera para una vivienda social tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat.

A su llegada, la comisión judicial, en representación del juzgado que ordena el desalojo, ha señalado la necesidad de subir a la vivienda para evaluar la situación y si se ejecutaba o paralizaba el lanzamiento pero representantes del Sindicat de Barri que no tenían necesidad de subir y que podían levantar acta desde la calle. Finalmente ha bajado la pareja a realizar los trámites.

En este mismo bloque de Sareb estaba previsto otro desahucio de otra familia con tres menores que la autoridad judicial ha parado previamente. Según el Sindicat, en el inmueble residen diez familias, todas ellas en la misma situación, por lo que antes o después recibirán el aviso de desalojo, el más inminente el 8 de febrero. La entidad informa de un próximo intento de desahucio de una familia con menores el jueves en Colonia Requena. Asimismo, recuerdan que Sareb es un banco que consta con participación y financiación estatal, y de la cual "el Gobierno Central ha anunciado recientemente que se hará con su control, continúa dejando a familias enteras sin techo. Esto pasa sin querer ni negociar un alquiler asequible con las personas afectadas, a pesar de que las mismas han expresado su voluntad de pagar uno. A pesar del anuncio gubernamental, y la supuesta existencia de una moratoria a los desahucios hasta finales de febrero, estas familias ven cómo quieren echarlas de su vivienda".

En cuanto al desahucio previsto para el jueves, será en la calle Topacio de Colonia Requena. Afecta, señala el Sindicat, a una mujer con dos hijos de menos de 2 años pueden quedarse en la calle "al ejecutar un gran propietario un desahucio contra la anterior inquilina, sin dar posibilidad a la verdaderamente afectada a negociar un alquiler social, lo cual ella quiere. Además, a pesar de encontrarse esta familia en situación de vulnerabilidad, se añade que los servicios sociales no han respondido a este caso, pues la afectada no ha conseguido que la atiendan ni una vez a pesar de sus intentos".

El Sindicat quiere elaborar un censo de pisos afectados por esta situación pero destaca la falta de información pública sobre viviendas vacías y cómo se distribuyen entre fondos de inversión y el banco malo.