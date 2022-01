La Federación Internacional de Tecnologías de la Información y Viajes -principal comunidad mundial sobre el debate sobre las nuevas tecnologías en el turismo- ha concedido al Invat.tur en colaboración con varias universidades, el tercer premio al mejor artículo de investigación de los Journal Paper of the Year, en el marco de la conferencia internacional “ENTER 2022” que organiza la Federación Internacional de Tecnologías de la Información y Viajes y Turismo (IFITT) y que reúne a los principales referentes del mundo académico. En concreto, se ha premiado la investigación “Measuring the progress of smart destinations: The use of indicators as a management tool” basada en el modelo de destino turístico inteligente (DTI-CV) de la Comunidad Valenciana. En concreto, ha recibido el tercer premio al mejor artículo de investigación de los Journal Paper of the Year Award 2022. Además, el trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Destination Marketing & Management, situada entre las principales del ranking ScienceDirect.

El trabajo, resultado de la colaboración administración turística y Universidad para la transferencia de conocimiento al sector turístico, ha sido desarrollado por los investigadores de la Universidad de Alicante Josep Ivars, Marco Celdrán y Jose Perles, Francisco Femenia, de la Universidad de Nebrija, y David Giner, técnico del Invat.tur y coordinador de la estrategia DTI-CV. El objetivo del mismo se centra en poner de relevancia la importancia del uso de indicadores para la planificación y gestión inteligente, tomando de referencia el sistema de indicadores desarrollado por el Invat·tur en el marco de la estrategia que lidera Turisme Comunitat Valenciana y que utilizan actualmente los destinos que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana (formada por 97 destinos). Los resultados de la investigación muestran la necesidad de que los destinos planifiquen su evolución en un marco de gestión inteligente de la mano de indicadores de sostenibilidad, gobernanza, accesibilidad, innovación, marketing e información turística, ámbitos que a su vez constituyen los retos que afrontan los destinos en la actualidad. Con ello, la apuesta por los destinos turísticos inteligentes de Turisme Comunitat Valenciana, coordinada por el Invat·tur, avanza en su posicionamiento en el contexto internacional, siendo referente también en materia de investigación turística. La Federación Internacional de Tecnologías de la Información y Viajes y Turismo (IFITT) es la principal comunidad mundial independiente para el debate, intercambio y desarrollo de conocimiento sobre las tecnologías de la información y la comunicación en el sector turístico.