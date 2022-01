El PSOE pedirá en el Pleno que se retiren de las marquesinas de los buses anuncios "que atentan contra la libertad de las mujeres"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante presentará una iniciativa de urgencia al próximo pleno, que se celebra este jueves, para que se retire de las marquesinas de autobuses de Alicante un anuncio con el lema "Rezar frente a una clínica abortista está genial". Los socialistas consideran que atenta contra la dignidad de las mujeres y vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a su integridad física y moral. El portavoz del grupo Paco Sanguino considera que “es una forma de coacción que una sociedad democrática no puede consentir. Nos encontramos con un alcalde que no solo no da la orden de retirarlas, sino que se ampara en el derecho a la libertad para que sigan expuestas por la ciudad. Nos parece inaceptable y exigimos que se quiten estos carteles, como ha sucedido ya en ciudades como València. Esperamos que Ciudadanos, que lleva el área de Igualdad, tenga la dignidad de ‘convencer’ a su socio de gobierno, si no será cómplice de una campaña infame contra el derecho de las mujeres y se pondrá a la altura de la extrema derecha”.

El PSOE recuerda que una asociación católica ha colocado el mensaje en varias ciudades españolas junto a las clínicas especializadas en interrupciones de embarazo para disuadir a las mujeres culpabilizándolas. El grupo socialista defiende que los derechos de las mujeres en este terreno están reconocidos y avalados por la legislación española a través de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que "garantiza la toma de decisiones de las mujeres y de las condiciones en las que se cumple". Llanos Cano, responsable de Igualdad, ha estimado que las actuaciones de los grupos antiabortistas para criminalizar a las mujeres que ejercen sus derechos "ponen en riesgo la salud de éstas y de todas las demás" y son actos ilegales "que obligan a las mujeres a ejercer sus derechos en condiciones de inseguridad y de riesgo para su vida. El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación. Es indignante que este bipartito permita estos anuncios, pero qué podemos esperar de un alcalde que ha aprobado una ordenanza de mendicidad y prostitución que es una infamia contra la población más vulnerable”.