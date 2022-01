Sanidad advierte a los colegios que los no vacunados harán cuarentena ante el positivo de alguien cercano

La Conselleria de Sanidad ha remitido una carta a los colegios e institutos de la provincia de Alicante para resolver las dudas que estos centros tienen a la hora de gestionar los casos de covid en las aulas. En esta misiva, Sanidad recuerda que los alumnos, profesores y personal del centro que hayan estado en contacto con un positivo y no estén vacunados o no hayan pasado la infección en los últimos seis meses deben guardar cuarentena siete días. Quienes hayan dado positivo en la realización de una prueba diagnóstica deben permanecer en aislamiento «hasta transcurridos tres días del fin del cuadro clínico y un mínimo de siete días desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico en casos asintomáticos».

Sanidad recuerda que no es necesaria la realización de una nueva prueba para levantar el aislamiento y que una vez que se incorporen al centro educativo, los alumnos lo hacen a todas las actividades contempladas en este ámbito, incluido el comedor escolar y las actividades extraescolares. En cualquier caso, «se recomienda que hasta los diez días no acudan a eventos sociales como cumpleaños, fiestas y demás, ni interaccionen con personas especialmente vulnerables como los abuelos».

Desde la vuelta de las vacaciones de Navidad no se realizan cuarentenas de grupo, ni pruebas diagnósticas si no se alcanzan los 5 casos o el 20% del alumnado de un aula en los últimos 7 días. En este cómputo no cuenta el profesorado, según precisa la Conselleria de Sanidad a los centros. Estas comunicaciones se realizarán, puntualiza Sanidad, sin tener que esperar a que sean confirmadas por el departamento de salud correspondiente, «ya que en este periodo de alta transmisión no se requiere la confirmación previa de los casos positivos que se comuniquen».