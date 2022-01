El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya ha superado el covid. Así lo ha anunciado en su cuenta personal de Twitter con una publicación en la que no ha podido disimular su entusiasmo: "¡Por fin de vuelta tras dar negativo!". En su tweet, el regidor también ha querido recordar el trabajo realizado durante los días que ha estado confinado: "Hemos aprobado los presupuestos de 2022 o la prórroga de las licencias de veladores y terrazas y hemos iniciado las obras de peatonalización del centro..."

💪🏻 Después de tantos días de trabajo desde casa, en los que entre otros proyectos hemos aprobado los presupuestos de 2022 o la prórroga de las licencias de veladores y terrazas y hemos iniciado las obras de peatonalización del centro... ¡Por fin de vuelta tras dar negativo! — Luis Barcala Sierra (@BarcalaSierra) 26 de enero de 2022

Barcala dio positivo hace ya más de dos semanas, concretamente el 10 de enero, después de haber tenido contacto estrecho con un contagiado. Han sido 15 días de confinamiento que han terminado hoy y en los en los que el alcalde ha tenido que cancelar su presencia en diversos eventos, como en Fitur, donde no pudo formar parte de la comitiva alicantina, o en una conferencia que se iba a celebrar el pasado lunes en un hotel de Valencia, bajo el título: "Alicante, un modelo alternativo al sur de la Comunitat".

En declaraciones a los medios, el regidor ha expresado su alegría en su reincorporación después de que ayer por la tarde recibiera el resultado. "Tenía muchísimas ganas de poder estar trabajando con normalidad", ha afirmado. Barcala también ha querido acordarse de todos los que se han preocupado por su estado de salud en estos días. "Quiero dar sobre todo las gracias a todos los compañeros de corporación, y cuando digo todos, digo todos", ha matizado para después añadir que está muy contento por las muestras de cariño que ha recibido .

El regidor ha explicado sobre su caso que "las tres dosis han sido definitivas para que el contagio no haya tenido consecuencias", por lo que ha animado a que la gente se vacune. "Es muy importante para no lamentar consecuencias graves", ha recordado para después lanzar un mensaje de precaución: "Estamos marcando máximos de contagios y no se puede confiar nadie". Por este motivo, el pleno de mañana en el Ayuntamiento de Alicante será telemático, tal como ha anunciado el alcalde al final de su intervención.