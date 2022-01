Cambios en el proyecto para lograr fondos europeos para el turismo

Tras el «no» inicial del Gobierno central, el bipartito hará «mejoras» en el proyecto de turismo sostenible que pretende financiar con los fondos europeos Next Generation. Así lo anunció el concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, durante la Comisión para la Recuperación pospandemia, que se reunió este miércoles, casi un año después de su hasta ahora primera y única sesión, justo un día antes de la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, solicitada por los socialistas para el pleno de este jueves, finalmente abortada tras la convocatoria de la reunión. Respecto al otro «no» cosechado ya, en este caso para las ayudas al comercio, Peral apuntó que todavía no se ha recurrido a «medidas judiciales» al no haber recibido respuesta de las alegaciones.

Durante su intervención, el edil del PP reconoció que, hasta el momento, el Ayuntamiento de Alicante sólo ha logrado 300.000 euros de fondos europeos para diseñar un plan de implementación de Agenda Urbana, aunque añadió que está a la espera de la resolución de convocatorias millonarias, como la del plan para poner en marcha zonas de bajas emisiones, donde el bipartito aspira a conseguir 15 de los 37 millones que cuesta «Alicante Central». La oposición consiguió que la próxima reunión se celebre en tres meses y no en seis como pretendía inicialmente el gobierno local.