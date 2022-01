El grupo Baraka compra el edificio del Ideal y el Consell tiene que negociar si no quiere que acabe siendo un hotel

El grupo inmobiliario Baraka, propiedad del empresario Trinitario Casanova, se ha hecho finalmente con el edificio del antiguo cine Ideal de Alicante, y mantiene la intención de transformarlo en un hotel de lujo adaptándolo a las directrices que le marque el Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura, según confirmó este miércoles Casanova, que admite que la operación se encarecerá al tener que reducir el número de habitaciones previstas, que era de 61. No ha trascendido el montante final de la compra a la sociedad «Herederos de Josefina Mingot», con la que hace dos años se acordó el pago de entre 4 y 6 millones de euros, pero la operación final de rehabilitación del inmueble para convertirlo en hotel saldrá por 18 millones de euros, según fuentes del grupo, que aspira a gestionar por su cuenta el hotel. Recordar que Baraka tenía un acuerdo para que la gestión estuviera a cargo de NH en la categoría «collection». Falta saber qué movimiento hará ahora la Generalitat, que tenía presupuestada la compra del inmueble pero no ha terminado de dar el paso adelante. De momento, el antiguo cine sigue en manos de la iniciativa privada pero han cambiado los interlocutores para la negociación, al pasar el inmuebles a mano del grupo inmobiliario, que sigue anunciando en su página web el proyecto del hotel en pleno centro de Alicante. No obstante, fuentes conocedoras de la operación apuntan a que el promotor tampoco descartaría vender.

El cine Ideal abrió sus puertas en Alicante en 1925 con un proyecto firmado por el arquitecto Juan Vicente Santafé y Arellano. Tras 78 años de proyecciones y representaciones teatrales y musicales cerró en 2003, quedando abandonado y abocado a la ruina. De hecho, hay informes de la Concejalía de Urbanismo que admiten que el interior, que ahora se quiere salvar, estaba demolido al haber sufrido incendios e, incluso, un intento de transformación en discoteca en los 19 años que lleva cerrado. El empresario murciano Trinitario Casanova, dueño del Grupo Baraka, llegó en 2019 a un principio de acuerdo con la familia propietaria del edificio que acogió el antiguo cine Ideal, en la avenida de la Constitución de Alicante, para la compra del inmueble y convertirlo en un hotel de 61 habitaciones con una inversión de entre 8 y 10 millones de euros, que ha pasado ahora a 18, según Baraka. La operación estaba condicionada a que la constructora recibiera la licencia de obra, pero al final el empresario Trinitario Casanova se ha hecho con la propiedad adelantándose al Consell, que hace un mes anunció que consignaba 5,5 millones de euros para la adquisición. El plazo acordado por Casanova con la propiedad finalizó el lunes y el empresario ejerció su opción de compra pese a no tener segura la licencia de obra. Cultura insiste en dar más protección al antiguo cine Ideal y en revisar el entorno de los Bienes de Relevancia El edificio está protegido al figurar en el Catálogo de Protecciones de Alicante y entre los elementos que no se pueden tocar figura la fachada, que no se podría transformar y no tiene puntos de entrada de luz natural. Según el Catálogo de Protecciones del Ayuntamiento, deben conservarse la volumetría, fachada, elementos decorativos huecos, morfología, y motivos decorativos estucados. El edificio es el único superviviente en Alicante de la época dorada que conocieron los cinematógrafos en la década de los años 20, gracia a haberse convertido en el pasatiempo de masas favorito de una sociedad industrial. El Ideal se estructura con vestíbulo de recepción, sala con patio de butacas y el anfiteatro que llegó a contar con palcos. En la actualidad solo se conservan la fachadas y la cubierta, que el interior se demolió. Treinta años para retirar las vías del acceso sur a Alicante Reacciones Por su parte, la plataforma Salvem l’Ideal prepara una asamblea para ver qué respuesta dar «a este nuevo atentado especulativo a nuestro patrimonio». El Consell había consignado en los presupuestos participativos para 2022 una partida de 5,5 millones de euros para la compra del cine Ideal como centro cultural y filmoteca pero «se han adelantado en ir al notario», afirmado el portavoz de la plataforma, Juan Antonio Sala, al conocer la adquisición del inmueble. «Ya sabíamos que a Baraka le interesaba tener la propiedad aunque le negaran la licencia de hotel y no me fiaba hasta ver la firma en casa del notario como así ha sido aunque no fuera de la Generalitat». Compromís y Unidas Podemos reclamaron al Consell que compre el edificio. Por su parte, la Generalitat dice que no tiene intención de tirar la toalla en la compra del antiguo cine Ideal de Alicante. Desde la Conselleria de Cultura mani festaron que «existe la voluntad política absoluta de adquirir el cine Ideal» y que «continuamos en comunicación con el propietario» para conseguir comprar el inmueble y convertirlo en un centro cultural para la ciudad. Oferta que deberán trasladar a Trinitario Casanova,nuevo dueño.