Más retrasos en Contratación: se atasca la limpieza de colegios y obras del Edificant

Dos semanas no han sido suficientes para que el técnico responsable elaborase el informe necesario para la adjudicación del millonario contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales, por lo que finalmente no se abrieron este miércoles los sobres con las ofertas económicas de las ocho empresas licitadoras. El trámite quedó aplazado, por lo que todavía no hay favoritas para quedarse con un contrato de 45 millones de euros.

Tampoco hubo novedades, aunque se esperaban, en el contrato de redacción de los proyectos técnicos para la construcción de dos colegios, El Somni y la Cañada del Fenollar, dentro del Plan Edificant. En este caso, tampoco se procedió a abrir las cinco propuestas económicas, pese a que el punto estaba incluido en el orden del día. Sí que se conocieron las ofertas para la redacción de los proyectos de mejora en los centros educativos del Juan Bautista Llorca, el Santo Ángel de la Guarda y la Florida. De las tres ofertas válidas, las propuestas económicas más interesantes son, en orden, las de Belmonte Botella Arquitectos, seguidas de Studiomas Concept y TA3 SLP. Este contrato, sin embargo, todavía está a la espera de un informe técnico. Las propuestas para redactar el proyecto del Juan Bautista Llorca se sitúan entre los 66.550 euros y los 83.728 euros; para La Florida, desde los 16.940 euros a los 20.207 euros, y, por último, las ofertas para el Santo Ángel se encuentran entre los 49.610 y los 59.825 euros. Otras iniciativas Así avanzan proyectos que han estado bloqueado en el Ayuntamiento de Alicante hasta finales del pasado 2021. De hecho, en Alicante, el balance del Plan Edificant en la ciudad se limita a una escalera de emergencias en el colegio Emilio Varela, con una inversión de 44.000 euros. Por otro lado, según ha informado el gobierno municipal, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha preadjudicado este miércoles las obras de mejora paisajística de la avenida Óscar Esplá, entre la plaza de la Estrella y Casa del Mediterráneo. El órgano municipal ha propuesto su adjudicación -una vez aporte y se acepte la documentación requerida- a la empresa, Ingeniería y Gestión del Riego y Paisaje, con una inversión de 103.563 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha explicado que “el servicio de Parques y Jardines ‘Brota Alicante’ venía trabajando en este proyecto orientado a renovar el ajardinamiento de los parterres de todo este bulevar principal de la ciudad de Alicante, que se encuentra bastante deteriorado por el paso del tiempo y que requiere de esta actuación para devolverle su esplendor y ponerlo en sintonía paisajística con el resto de zonas ajardinadas de su entorno”. El proyecto de mejora paisajística de la avenida de Óscar Esplá contempla la mejora de los espacios ajardinados, que van a proceder a ser replantados debido a su deterioro por el paso del tiempo. También se contempla el resembrado del césped en espacios vacíos y reacondicionamiento de las zonas deterioradas para dotarlas de mayor vitalidad. Además, el proyecto contempla la reparación y reposición de los bancos del mobiliario urbano, manteniendo aquellos que cuentan con un diseño original de la época de construcción del paseo. También se actuará en la zona de juegos infantiles, donde se sustituirán los actuales elementos por otros nuevos de carácter inclusivo. La Mesa de Contratación también ha propuesto la adjudicación de las obras de adecuación de la plaza de Antonio Miñano Martínez en el barrio de Tómbola a la empresa Ingeniería y Gestión del Riego y Paisaje, que ha sido valorada como la mejor oferta con un presupuesto de 107.278 euros. Los trabajos de renovación se realizarán con un plazo de tres meses, sobre una superficie de actuación de unos 1.400 metros cuadrados Los trabajos previstos supondrán la plantación de nuevo arbolado y de especies arbustivas, la instalación de una red de riego centralizado para una mejor gestión del agua, la renovación del mobiliario urbano, y la sustitución de los actuales y obsoletos juegos infantiles por otros inclusivos y destinados a menores con distintos tipos de discapacidad. De la misma forma, la Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación a Ingeniería y Gestión del Riego y Paisaje las obras de adecuación de una zona verde para el paseo libre de mascotas en la confluencia de las calles Palangre y Redes, que ha presentado una oferta de 43.493,45 euros. Villar ha explicado que “la zona verde situada entre las calles Palangre y Redes, se encuentra en la actualidad en un estado bastante degradado, debido a la falta de infraestructuras de la zona". Para mejorar la zona, se instalará un vallado en una parte de la parcela dotado de dos puertas dobles de acceso, se plantará un seto vegetal perimetral y se instalarán bancos para facilitar la estancia y una fuente bebedero para mascotas, entre otras actuaciones.