Los vecinos de la Albufereta exigen que la pasarela se abra al paso

Los vecinos de la Albufereta reclaman la apertura de la nueva pasarela peatonal a la playa, que se iba a inaugurar inicialmente el 9 de diciembre, y que continúa cerrada pese a estar terminada. La anterior pasarela de madera fue desmontada en la primavera de 2019 aunque no se usaba desde abril de 2018 por su mal estado. Su rehabilitación fue un compromiso electoral del bipartito para que los bañistas y vecinos de la zona que suelen bajar a la playa pudieran acceder con seguridad por el barranco del Juncaret, en el tramo de la desembocadura.

La empresa adjudicataria de las obras fue Pavasal, con un presupuesto de 74.184 euros. El proyecto empezó a ejecutarse a finales de octubre con un plazo de tres meses, es decir, que tendría que terminar ahora: los trabajos se adelantaron considerablemente.

El Ayuntamiento fijó la inauguración para el 9 de diciembre «pero una hora antes del acto llamaron para suspenderlo aunque no dijeron el motivo. Intento que me lo digan cada día pero no me explican el por qué», aseguró el presidente de la asociación de vecinos Playa Blanca de la Albufereta.

«El barrio está esperando. Hay comentarios de los vecinos de que no hace falta que venga nadie a inaugurar, sino que la abran y podamos acceder a la playa como queremos desde 2018», añade.

El representante vecinal presupone que aún no está entregada la obra, «y por eso no se puede usar, pero está ahí hecha y parada». Desde el Ayuntamiento de Alicante indican que la pasarela se encuentra en proceso de recepción y que se abrirá cuando terminen estos trámites administrativos «porque somos los primeros interesados en abrirla cuanto antes».

En todo caso, los vecinos esperan poder utilizar este paso para la temporada turística de Semana Santa. El proyecto atiende una reclamación de la Asociación de Vecinos Playa Blanca-Albufereta y cuenta con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar por afectar las obras al dominio público hidráulico. El proyecto contempla que su durabilidad alcance los 50 años y mejore el acceso a la playa de la Albufereta y la conexión peatonal en el barrio entre las dos zonas separadas por el barranco de Orgegia. Contiene una rampa de acceso al cauce para las personas con movilidad reducida.