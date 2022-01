El 50% de ingresados por covid en la UCI llegaron por otro motivo

El nuevo año no ha empezado con buen pie para la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a quien se le multiplican los frentes de batalla. En apenas un mes ha tenido que asumir dos sentencias judiciales por la falta de medios de protección de los médicos en la primera ola y por el retraso en la vacunación en la privada. También el anuncio de huelga del sindicato de enfermería (Satse) contra el colapso de la Atención Primaria. Por si esto fuera poco, este jueves se conocía la denuncia de este mismo sindicato ante la Inspección de Trabajo por el aumento de contagios entre los sanitarios este último mes. Pero el día no acababa ahí, y a primera hora de la tarde el Foro de Médicos de Atención Primaria, que engloba a sociedades científicas de Medicina Familiar y Pediatría así como al Colegio de Médicos de Alicante, comunicaba su decisión de no acudir este viernes a la presentación del plan de la Conselleria de Sanidad para reformar la Atención Primaria.

Dos años de pandemia han dejado a unas plantillas de médicos y enfermeros exhaustas, unos centros de salud completamente desbordados y unos hospitales que llevan trabajando estos 24 meses al límite de sus posibilidades. Los profesionales están hartos y la última muestra ha sido el plantón de los médicos de Familia y los pediatras a la presentación del marco estratégico de Atención Primaria previsto para este viernes. Lamenta esta sociedad que la conselleria no ha contado con ellos para elaborar este plan y que se han enterado, con menos de 72 horas de antelación, de la presentación de este documento al que no han podido hacer alegaciones. «En el momento actual, con el colapso de las consultas de Atención Primaria y el escaso personal de sustitución, nos es imposible gestionar las agendas para poder asistir a la presentación con tan poco tiempo de antelación. Lamentamos que no faciliten la presentación en formato online para facilitar la participación de los facultativos que no podrán asistir de forma presencial», ironizaba ayer esta entidad en un comunicado. Este mismo foro también criticó a comienzos de semana que las diez medidas anunciadas por la consellera de Sanidad para aliviar los centros de salud no son más que «demagogia política». Este mismo jueves, Barceló reconocía tras la reunión de la Comisión Interdepartamental que estas medidas -entre las que se encuentran la tramitación de la baja y el alta al mismo tiempo o la prolongación de los tratamientos a crónicos- «han aliviado algo» y volvía a alegar falta de candidatos en las bolsas para no reforzar las plantillas. «Si no se hubiera tratado tan mal a los médicos, enfermeros y auxiliares administrativos, éstos no se habrían marchado a la privada o a otras comunidades», lamenta Javier Blanquer, vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Precisamente para protestar por la situación de colapso que sufren los centros de salud, el sindicato de enfermería, Satse, saldrá a la calle el próximo 10 de febrero para reclamar más medios, la puerta de entrada al sistema sanitario. El Satse también ha impulsado una denuncia a la Inspección de Trabajo por los contagios de sanitarios que se están produciendo este mes de enero, en plena sexta ola de la pandemia. El sindicato considera que la conselleria no está aplicando todas las medidas de prevención de riesgos laborales a su alcance para atajar las infecciones de los casi 66.000 trabajadores sanitarios. Ingresar por covid o con covid. Los hospitales de la provincia de Alicante tienen en sus habitaciones a un buen número de enfermos que llegaron al hospital por un motivo distinto al coronavirus, pero en el momento de hacerse una prueba diagnóstica dieron positivo. En las Unidades de Cuidados Intensivos es donde esta distinción es más apreciable. Según explicó ayer la conselleria de Sanidad, Ana Barceló, el 50% de los ingresados en estas unidades entraron al hospital por un motivo distinto al coronavirus. En las plantas de los hospitales, según distintos centros sanitarios de la provincia consultados, esta proporción es menor y ronda entre el 10% y el 15%. Donde más ingresos de estas características se están produciendo es en áreas como Obstetricia o Pediatría, donde muchos niños que van a ser operados descubren que son positivos en covid al hacerles la PCR preceptiva que se hace siempre antes de una intervención quirúrgica. Estas situaciones suponen un cierto quebradero de cabeza para los hospitales, ya que los pacientes positivos en covid tienen que estar en una habitación individual y sus acompañantes apenas pueden salir de la habituación y mucho menos deambular por el hospital. En estos momentos permanecen hospitalizadas en la provincia 582 personas por covid, 63 de ellas en las Unidades de Cuidados Intensivos.