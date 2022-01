La comisión judicial paraliza un desahucio en Colonia Requena tras comprobar la vulnerabilidad de la familia

Talía y sus dos niños de un año y medio, y seis meses, podrán permanecer de momento en el piso en el que residen en el barrio de Colonia Requena, en la Zona Norte, que pertenece a un grupo inversor, después de que la comisión judicial que se ha presentado esta mañana en el domicilio para practicar el desahucio de esta familia por orden de un juzgado haya decidido paralizarlo al constatar que existe una situación de vulnerabilidad. Un buen número de vecinos se ha presentado en la zona para impedirlo y también han estado representantes del Sindicat de Barri de Carolines, como en los últimos intentos de desalojo que ha habido en este último distrito, todos ellos paralizados. Existía cierto nerviosismo entre los presentes, que han desplegado pancartas con el lema "Ni gent sense casa, ni cases sense gent", y que han reclamado el acceso a pisos de alquiler social para las familias en situación de vulnerabilidad.

Un miembro de la comisión judicial ha intentado calmar los ánimos de los presentes señalando que tienen que presentarse en los domicilios con orden de desalojo porque hay una mandato judicial, "y tienen que entender que hay un protocolo de actuación. Venimos a evaluar la situación. Intentamos un diálogo constructivo. Quiero que entendáis que los que trabajamos en esto no venimos a agravar una situación más de lo debido, pero hay un protocolo. Necesitamos venir y valorar porque no sabemos si dentro hay mafiosos o una familia con niños", como es el caso, en la que han comprobado "una situación real de vulnerabilidad. La actitud de interrumpir no ayuda para nada", ha señalado en referencia a las quejas y protestas de los presentes.

Al desalojo han asistido agentes de Policía Nacional para prevenir cualquier alternado.

También estaba previsto el desahucio de un matrimonio con 3 niños pequeños en otra vivienda de Colonia Requena pero ni siquiera lo ha visitado la comisión judicial ya que el juzgado decidió paralizarlo, lo que fue comunicado ayer por la noche.

Representantes de la asociación de vecinos de Colonia Requena han reclamado la reactivación de la comisión municipal antidesahucios que creó el Ayuntamiento en 2013, y que se reunió por última vez en 2015, cuando aún gobernaba Sonia Castedo. También han exigido una solución para un barrio tan deteriorado que afirman que está en ruina técnica y en una situación irreversible que hacen necesaria, afirman, una operación como la de las antiguas Mil Viviendas, barrio que se derribó por completo y fue reconstruido.