Barcala no se moja con el futuro del Ideal: «No habrá objeciones si beneficia a la ciudad»

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), no tiene un proyecto favorito para recuperar el uso del edificio que albergó el cine Ideal. O, al menos, no lo manifiesta en público. El regidor popular, días después de que se conociera que la promotora Baraka ha adquirido el inmueble con el firme objetivo de convertido en un hotel, optó por no mojarse sobre el futuro uso del edificio situado en la céntrica avenida de la Constitución de Alicante.

Sobre ese mismo inmueble, la Generalitat prevé impulsar un uso cultural a través de una filmoteca, tal y como se aprobó en la primera convocatoria de los Presupuestos Participativos, en 2021. «La protección que tiene el inmueble garantiza su fisonomía y su presencia en la ciudad. Si en su interior se desarrolla una actividad de uso cultural, bienvenida. Ya le dijimos a la Generalitat que, si quería inversiones, ésta era una oportunidad magnífica para demostrarlo. Y si la actividad tiene que ser privada, como un hotel, también sería una forma de reactivar la zona y ponerla en valor, mientras se cumplan los parámetros del respeto al bien», señaló Barcala este viernes, durante una atención a los medios de comunicación, en la que subrayó que «el Ayuntamiento no pone ninguna objeción a cualquier proyecto que sume». Y es que, cómo subrayó el alcalde, el gobierno municipal pretende que el edificio histórico recupere la actividad, ya sea con un proyecto cultural, con una iniciativa hotelera o «cualquier otra propuesta» que lleve «aparejado un beneficio para la ciudad y para el entorno». La avenida de la Constitución (junto a la calle Bailén) ha sido la zona del Centro Tradicional elegida por el bipartito para arrancar con un proyecto de peatonalización dividido en distintas fases, que arranca este año en la calle que acogió al antiguo cine Ideal, que proseguirá en la Rambla y que luego avanzará en tramos hasta la avenida de Doctor Gadea. En el borrador del Presupuesto municipal de 2022, por ahora, está incluida la partida necesaria para ejecutar la retirada del tráfico en Constitución y Bailén, una obra que se prevé prolongar seis meses, aunque se puede retrasar si se detiene en Hogueras. Cambio de manos El grupo inmobiliario Baraka, propiedad del empresario Trinitario Casanova, se ha hecho esta semana finalmente con el edificio del antiguo cine Ideal de Alicante, manteniendo la intención de transformarlo en un hotel de lujo, adaptándolo a las directrices que le marque el Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura, según confirmó Casanova, quien admitió que la operación se encarecerá al tener que reducir el número de habitaciones previstas, que era de 61 en un principio. No ha trascendido el montante de la compra a la sociedad «Herederos de Josefina Mingot» con la que hace dos años se acordó el pago de unos seis millones de euros, pero la operación final de rehabilitación del inmueble para convertirlo en hotel puede ascender hasta por 18 millones de euros, según fuentes del grupo, que aspira a gestionar por su cuenta el hotel. Baraka, en un principio, tenía un acuerdo para que la gestión estuviera a cargo de NH en la categoría «collection». El proyecto hotelero está condicionado a una licencia de obras, cuya tramitación está paralizada hasta la aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones. A estas alturas, falta saber qué movimiento hará la Generalitat, que tenía presupuestada la compra del inmueble pero que todavía no ha movido ficha para comprar el antiguo Ideal, un cine que abrió sus puertas en Alicante en 1925, con un proyecto firmado por el arquitecto Juan Vicente Santafé y Arellano. Tras ocho décadas de proyecciones y representaciones teatrales y musicales, cerró sus puertas a principios de este siglo, quedando abandonado y abocado a la ruina.

Más protección para el inmueble a petición de Cultura La Conselleria de Educación y Cultura, dirigida por Vicent Marzà, reclama más protección para el antiguo cine Ideal, respecto a lo recogido en el Catálogo de Protecciones, que todavía sigue sin aprobarse definitivamente desde su visto bueno inicial en septiembre de 2020.