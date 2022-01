El incremento del presupuesto no basta para saldar deudas históricas

Casi 38 millones en inversiones previstos para este 2022, según el borrador del Presupuesto municipal del bipartito, no son suficientes. El doble también se quedaría lejos. Muchas son las deudas históricas que arrastra la ciudad de Alicante, muchas promesas incumplidas y muchas actuaciones que, años después, siguen a medias, a veces en servicio y otras, ni eso. «El compromiso es terminar las instalaciones de Policía Local», aseguraba el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el arranque de este mandato, que él empezó con un año de recorrido ya en la Alcaldía. Se refería, en concreto, a las instalaciones policiales de la avenida Locutor Vicente Hipólito, en el entorno de Playa de San Juan, cuya construcción empezó en 2006, pero se quedó sin finalizar por la situación económica que arrastraba el Ayuntamiento alicantino hace una década. La inversión ya realizada ronda los cinco millones de euros. Sin embargo, faltan más fondos para terminarla y ponerla en marcha. Por ahora, en el borrador del Presupuesto para 2022, no hay ni rastro del proyecto.

Tampoco de la tercera fase de reurbanización del paseo de Niza, tal vez uno de los más turísticos de la ciudad y demandada desde la oposición. Hace seis años finalizó el segundo tramo, sobre unos 500 metros, que llegó hasta la calle Irlanda. Desde entonces, el paseo de la playa de San Juan presenta dos imágenes muy dispares, en función de si se camina por la zona pendiente de obras o por donde ya se terminó el pasado mandato. Otra actuación que sigue sin arrancar con fuerza, también vinculada a la primera línea de costa, es el Paseo Litoral, cuyo diseño se aprobó hace tres años y que pretende extenderse a lo largo de 21 kilómetros, desde Urbanova hasta Playa de San Juan.

En el borrador del Presupuesto, no hay cabida de la misma forma para la rehabilitación del Ayuntamiento de Alicante, ni para las mejoras en instalaciones deportivas como el polideportivo de Colonia Requena o Ciudad de Asís, tan demandas por unos vecinos que, por lo general, no tienen la posibilidad de disfrutar del deporte en instalaciones privadas. De igual forma, entre las decenas de proyectos que se incluyen -algunos con consignación presupuestaria y otros tantos con un simbólico euro a la espera de más fondos- no figura la reurbanización del Botánico, un parque que se encuentra en tal grado de abandono que ya cuenta con hierros a la intemperie, con el peligro que pueden generar entre los menores que recorren la zona. Tampoco hay partida para darle uso al antiguo matadero, donde se habló (y así figura en la lona que tapa una de las fachadas) de generar un espacio de emprendimiento para jóvenes. Ni rastro de la iniciativa, como tampoco de una nueva escuela infantil pública, tan demandada por la oposición como por la ciudadanía, a la vistas de las listas de espera.

Tampoco aparece partida presupuestaria para un nuevo Centro de Intervención de Baja Exigencia, también en el debate en los últimos años, para que dé cabida a unas personas sin hogar que se encuentran en cambio en la diana con la ordenanza contra la mendicidad promovida por el gobierno municipal, que incluye multas de 3.000 euros.

No figura, de igual forma, más presupuesto para la peatonalización que el necesario para ejecutar la primera fase del Centro Tradicional, por lo que todo apunta a que el segundo tramo, el del entorno de la Rambla, no se acelerará pese a que «Alicante Central», la zona de bajas emisiones debería estar en marcha en 2023, según el ejecutivo local, que tiene sobre la mesa otras obligaciones pendientes de ejecutar, como concretar el futuro del entorno de Sangueta, tal y como le ordena una sentencia judicial y le reclaman unos vecinos que, en el conjunto de la ciudad, acumulan innumerables peticiones desde hace años, lo que convierte a muchas de ellas en históricas.