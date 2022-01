Casi 7.500 alumnos siguen sin clase en la provincia por los positivos de covid

La sexta ola de la pandemia, y en concreto la contagiosa variante ómicron, mantiene en cuarentena a 7.450 alumnos en la provincia de Alicante. En total son 298 las aulas cerradas en 156 centros educativos, según los datos publicados este lunes por la Conselleria de Educación. Son 28 aulas más que la semana anterior.

La parte positiva es que los nuevos confinamientos se han reducido. Durante toda la semana pasada se pusieron en cuarentena 136 aulas en la provincia por haber alcanzado los cinco positivos en covid o el 20% del alumnado. La semana anterior fueron 258. Además, en los últimos días se han desconfinado 116 grupos frente a los 12 de la semana previa. Sin embargo, 162 aulas permanecen en cuarentena de semanas anteriores al ir apareciendo nuevos casos positivos en el aula.

La mayor parte de las aulas confinadas son burbujas de entre 25 y 30 alumnos y con cinco positivos como mínimo. Colegios consultados en la provincia concretan haber superado incluso los ocho contagios en la misma aula y contabilizan una media de cuatro a cinco alumnos que están faltando a clase en la mayoría del resto del centro.

En cuanto al profesorado, en las comarcas de Alicante, el 4,4 % está confinado, puesto que al 2,9 % de docentes positivos activos hay que añadir que otro 1,5% se encuentra en aislamiento preventivo por la aplicación de las medidas de prevención y protección de contactos estrechos con positivos activos.

Los alumnos y profesores que hayan dado positivo en la realización de una prueba diagnóstica deben permanecer en aislamiento hasta transcurridos tres días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico en casos asintomáticos. Para levantar el aislamiento no es necesario hacer una PCR o test de antígeno. Una vez que los alumnos se incorporan al centro educativo lo hacen a todas las actividades contempladas en este ámbito, incluido el comedor escolar y las actividades extraescolar. Sanidad no impone cuarentena del grupo, ni se realizan pruebas diagnósticas si no se alcanzan los cinco casos o el 20% del alumnado de un aula en los últimos 7 días.

En el caso de las aulas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y otros niveles y etapas educativas, no se contempla cierre de aulas en ningún caso, pues la mayoría del alumnado tiene vacunación completa. Los alumnos o profesores que hayan sido contacto estrecho de un positivo y no estén vacunados deberán guardar aislamiento.