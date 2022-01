El Consell tiene derecho por ley hasta junio para comprar el Ideal por el mismo precio que pagó Baraka

El PCE-PCPV Alacant, a través de su militante y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, ha presentado un escrito ante la Conselleria de Cultura por el que se solicita a la Conselleria que ejerza el derecho de retracto sobre el edificio protegido del cine Ideal de Alicante ante la reciente venta de este inmueble histórico, de modo que adquiera su propiedad en las mismas condiciones que lo adquirió el grupo Baraka. En el escrito, registrado de forma telemática ayer mismo, la formación de izquierdas resalta la condición del cine Ideal como bien integrante del Patrimonio Cultural Valenciano - con la categoría de Bien de Relevancia Local - y que, por dicha condición, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y 22 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, procedía que por la propietaria se comunicase a la Conselleria de Cultura la intención de enajenar el inmueble, para que ésta pudiera ejercer los derechos de tanteo y retracto previstos en dichos preceptos de obligado cumplimiento. La Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana deja claro que al tratarse de un edificio declarado Bien de Relevancia Local, los propietarios debía notificar su intención de vender y el Consell ejercer el derecho al tanteo. Al haberse consumado la venta cabe el derecho de retracto durante seis meses. La pelota, por lo tanto, en el tejado de la Conselleria de Cultura.

Pavón señala también en su escrito que, no habiendo comunicado la propiedad la compraventa, opera sin embargo el apartado tercero del artículo 22 de la citada ley autonómica 4/1998, en virtud del cual la Conselleria puede ejercer el derecho de retracto en el plazo de seis meses y comprar el inmueble histórico en las mismas condiciones que lo adquirió la nueva propietaria.

Por último, añaden que, existiendo partida presupuestaria para la adquisición del inmueble, fruto de la elección ciudadana en los presupuestos participativos de la Generalitat, procede que, a la mayor urgencia, la Conselleria ejerza el derecho de retracto y adquiera el inmueble para uso y disfrute cultural de la ciudadanía, así como para la mejor preservación de los valores histórico-artísticos del inmueble.

El grupo inmobiliario Baraka, propiedad del empresario Trinitario Casanova, se ha hecho finalmente con el edificio del antiguo cine ideal de Alicante y mantiene la intención de transformarlo en un hotel de lujo adaptándolo a las directrices que le marque el Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura en una operación se encarecerá al tener que reducir el número de habitaciones previstas, que era de 61. No ha trascendido el montante final de la compra a la sociedad «Herederos de Josefina Mingot», con la que hace dos años se acordó el pago de entre 4 y 6 millones de euros, pero la operación final de rehabilitación del inmueble para convertirlo en hotel saldrá por 18 millones de euros, según fuentes del grupo, que aspira a gestionar por su cuenta el hotel. Baraka tenía un acuerdo para que la gestión estuviera a cargo de NH en la categoría «collection». Falta saber qué movimiento hará ahora la Generalitat, que tenía presupuestada la compra del inmueble pero no ha terminado de dar el paso adelante. De momento, el antiguo cine sigue en manos de la iniciativa privada pero han cambiado los interlocutores para la negociación, al pasar el inmuebles a mano del grupo inmobiliario, que sigue anunciando en su página web el proyecto del hotel en pleno centro de Alicante. No obstante, fuentes conocedoras de la operación apuntan a que el promotor tampoco descartaría vender. Casi dos años y medio después del anuncio de la puesta a la venta del edificio y el preacuerdo con Baraka, los ya antiguos propietarios del edificio recibieron el jueves pasado, tres día después de la firma de la venta en el notario, la primera llamada del Consell "interesado en la compra". Los exdueños remitieron a Trinitario Casanova.

El cine Ideal abrió sus puertas en Alicante en 1925 con un proyecto firmado por el arquitecto Juan Vicente Santafé y Arellano. Tras 78 años de proyecciones y representaciones teatrales y musicales cerró en 2003, quedando abandonado y abocado a la ruina. De hecho, hay informes de la Concejalía de Urbanismo que admiten que el interior, que ahora se quiere salvar, estaba demolido al haber sufrido incendios e, incluso, un intento de transformación en discoteca en los 19 años que lleva cerrado.

El empresario murciano Trinitario Casanova, dueño del Grupo Baraka, llegó en 2019 a un principio de acuerdo con la familia propietaria del edificio que acogió el antiguo cine Ideal, en la avenida de la Constitución de Alicante, para la compra del inmueble y convertirlo en un hotel de 61 habitaciones con una inversión de entre 8 y 10 millones de euros, que ha pasado ahora a 18, según Baraka. La operación estaba condicionada a que la constructora recibiera la licencia de obra, pero al final el empresario Trinitario Casanova se ha hecho con la propiedad adelantándose al Consell, que hace un mes anunció que consignaba 5,5 millones de euros para la adquisición. El plazo acordado por Casanova con la propiedad finalizó el lunes 24 de enero y el empresario ejerció su opción de compra pese a no tener segura la licencia de obra.

Derechos de tanteo y retracto.

El artículo 22.3 de la Ley de Patrimonio establece que sin perjuicio de los derechos de adquisición preferente que la Ley del Patrimonio Histórico Español establece a favor de la Administración del Estado, quienes se propusieren la transmisión a título oneroso del dominio o de derechos reales de uso y disfrute sobre un bien incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, o respecto del que se hubiera iniciado expediente de inclusión, deberán notificarlo a la Conselleria competente en materia de cultura, indicando la identidad del adquirente y el precio, forma de pago y demás condiciones de la transmisión que se pretende. “Tratándose de bienes inmuebles, se identificará con precisión mediante la aportación de plano de situación e identificación catastral y registral, en su caso. Para este tipo de bienes la Consellería competente en materia de cultura, en el plazo de diez días, comunicará la transmisión al Ayuntamiento correspondiente a los efectos previstos”, según la ley.

Dentro de los dos meses siguientes a la notificación recibida por la Consellería competente en materia de cultura, la Generalitat podrá ejercitar el derecho de tanteo, para sí o para otras entidades de derecho público o de carácter cultural o benéfico declaradas de utilidad pública, obligándose al pago en idénticas condiciones que las pactadas por los que realizan la transmisión. El tanteo podrá ser ejercitado también por los ayuntamientos, en el mismo plazo, en relación con los bienes inmuebles situados en su término municipal. El ejercicio del derecho de tanteo por la Generalitat tendrá en todo caso carácter preferente.

“Si el propósito de enajenación no se hubiese notificado adecuadamente o la transmisión se hubiera realizado en condiciones distintas a las notificadas, la Generalitat, y

subsidiariamente el Ayuntamiento correspondiente, cuando se trate de bienes inmuebles, podrán, en los mismos términos establecidos para el tanteo, ejercer el derecho de retracto en

el plazo de seis meses desde que tuvo conocimiento fehaciente de la transmisión”, lo que vuelve a dejar la adquisición del Ideal en manos de la Administración.