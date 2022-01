Polémica por la exclusión del valenciano de la programación de visitas guiadas al Castillo

La exclusión del valenciano de las visitas guiadas al Castillo de Santa Bárbara, que se ofrecen gratuitamente dos veces al día en castellano y otras tantas en inglés pese a que figuraba también en el pliego de condiciones de la nueva promoción turística de la fortaleza, ha despertado la polémica tras una externalización que costará 830.000 euros anuales al Ayuntamiento. Máxime cuando el grupo de Ciudadanos, que forma parte del equipo de gobierno junto al PP y que gestiona el área de Turismo, defendió en el pleno de la semana pasada la riqueza de la lengua vernácula y se abstuvo en la votación de la declaración institucional que presentó Vox, apoyada solo por los populares, en la que los ultras defendían solicitar que la ciudad pase de ser «un territorio de predominio lingüístico valenciano a castellano» con la reclamación a las Cortes Valenciana de un cambio en la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià que también limite la presencia del valenciano en las aulas.

Durante el pleno, el edil de Ciudadanos Antonio Manresa dijo que no se iban a colocar en ningún bando, que como liberales hablan de entendimiento, que «las lenguas sirven para comunicar y estamos en contra de la imposición. No vamos a entrar en falsos discursos ni de un extremo ni del otro sobre si el castellano está en contra del valenciano, o el valenciano en contra del castellano. Eso es mentira y lo estamos fomentando desde la política. No vamos a entrar en ese juego».

Consultado de nuevo Ciudadanos sobre por qué no se han programado visitas en valenciano como sí en castellano e inglés desde el primer día en que se iniciaron las nuevas rutas, hace una semana, desde el grupo integrante del gobierno señalaron que sí se ofertan, a los grupos que lo pidan. En este sentido, insistieron en que si llega un grupo de visitantes, o colegios por ejemplo, que quieren la ruta guiada en valenciano se les da, tal y como está en el pliego. «Ofertarse se oferta», afirman. El pliego exige que los guías dominen la lengua valenciana.

LA CLAVE BIEN DE INTERÉS CULTURAL Duplicar las visitas que recibe la fortaleza de Alicante en el año 2024 El bipartito espera que las visitas al Castillo, unas 400.000 anuales, se dupliquen para 2024 con su nueva dinamización turística.

LA CIFRA 830.000 EUROS Coste anual para las arcas municipales de la nueva gestión del monumento La externalización deja la gestión en manos de una empresa de dinamización turística los dos próximos años.

Sin embargo, esta fórmula no gusta a la oposición de izquierdas. «Es una prueba más del constante intento de invisibilizar nuestra lengua. No solo no editan ningún material de comunicación en valenciano en Navidad, tampoco señalizan ni incluyen las denominaciones y rótulos en las nuevas obras como las del Castillo de San Fernando. Asociaciones como Casal del Tío Cuc denuncian supuesto bloqueo constante a eventos en la calle. La mejor manera de decir que en Alicante no se habla valenciano es invisibilizarlo desde un gobierno sectario como el de PP y Cs», afirma el portavoz del PSOE, Francesc Sanguino.

Desde Unidas Podemos, el edil Xavier López señaló que «la política del bipartito es de clara discriminación hacia la población valencianoparlante. No sólo por las propuestas que presentan en el Pleno de la mano de los ultras, que pretenden derogar el marco legal vigente y acabar con los consensos en materia de cooficialidad lingüística vigentes en la Comunidad y en nuestra ciudad desde hace 40 años, sino porque han desterrado la lengua propia de toda la actividad pública municipal vulnerando gravemente el Estatuto de Autonomía». En el caso de las visitas guiadas al Castillo entiende que es una torpeza desde el punto de vista de la promoción turística porque «hay un importante sector de visitantes, de más de nueve millones de personas, que hablan valenciano o catalán, y que agradecen productos turísticos ajustados a esta lengua».

Compromís pedirá en la próxima reunión del Patronato de Turismo que se exija el cumplimiento del pliego y se oferten visitas en valenciano, castellano e inglés. «No vamos a tolerar un desprecio más del bipartito hacia las lenguas cooficiales, la diversidad lingüística de la ciudad y los derechos de los alicantinos y alicantinas valencianohablantes», dijo su portavoz, Natxo Bellido, que lo consideraría «un gesto acertado para turistas del resto de la Comunitat, Catalunya e Illes Balears».