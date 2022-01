Sanidad reabre el hospital de campaña para acelerar las terceras dosis de los menores de 40 años

El hospital de campaña, ubicado en el recinto del Hospital General de Alicante, ha reabierto este lunes con el doble objetivo de acelerar la administración de las terceras dosis y descargar a a unos saturados centros de salud de esta tarea.

En principio está previsto que la instalación se mantenga en funcionamiento un mes y cada día serán 4.000 las personas citadas tanto del departamento del Hospital General de Alicante como de buena parte del Hospital de Sant Joan. En total, van a pasar por estas instalaciones unas 40.000 personas para recibir la dosis de refuerzo frente al coronavirus. De esta forma, se quiere revacunar en el menor tiempo posible a todos los mayores de 18 años y así disminuir el impacto de la variante ómicron, que está dejando un récord de contagios nunca visto en estos dos años de pandemia. Especialmente, se quiere avanzar en el grupo de 40 a 49 años, que es el que más rezagado va con las dosis de refuerzo, y con el grupo de treintañeros, que fue el que menos se vacunó con las dos primeras dosis.

«De media acuden un 70% de las personas citadas», destaca Inés Montiel, responsable de la campaña de vacunación del departamento el Hospital General de Alicante. Una respuesta que sube hasta el 80% cuando Sanidad hace una segunda vuelta para recaptar a las personas que no se han presentado a la cita. Mensajes SMS que no llegan, problemas de agenda o datos erróneos por parte de Sanidad son algunos de los motivos por los que la gente no acude a la cita.

Las personas citadas en el hospital de campaña reciben un SMS con día y hora cerrados. Sanidad está llamando en estos momentos a las personas de la franja de edad de 30 a 39 años y prevé ir bajando en los próximos días este rango de edad hasta llegar a los 18 años, que es el límite marcado por el Ministerio e Sanidad para recibir la tercera dosis.

2,9 millones de personas en la Comunidad Valenciana han recibido ya una dosis de refuerzo frente al covid. Las tasas de vacunación son superiores a la media nacional para todos los mayores de 40 años y está por debajo de la media nacional el grupo de treintañeros, donde se ha vacunado un 22% de la población. La Comunidad Valenciana también está ocho puntos por encima de la media nacional en primeras dosis a escolares, con cerca de un 63% de niños inmunizados.

En el hospital de campaña están siendo citados todos los pacientes del departamento del Hospital General de Alicante. Respecto al Hospital de Sant Joan, acudirán a esta instalación la población de los centros de salud de Juan XXII, calle Gerona, Pla Hospital y Santa Faz. Quienes pertenecen a las áreas sanitarias de El Cabo, Sant Joan y El Campello serán citados en el lucernario del Hospital de Sant Joan, donde se mantiene el punto de vacunación masiva.

El hospital de campaña ya fue utilizado el año pasado para vacunar al personal sanitario y los profesionales esenciales. Su desmantelamiento estaba previsto para diciembre, pero la irrupción de la sexta ola ha hecho que se retrase. La vacunación de 40.000 personas en este espacio descargará también a los centros de salud, ya que aunque el grueso de la inmunización se estaba llevando a cabo en puntos de vacunación masiva, «los que no recibían la cita o no tenían bien los datos eran recaptados en los centros de salud. Ahora el objetivo es centralizarlo todo aquí», añade la responsable de vacunación del Hospital General de Alicante.

Blindar a la población contra una variante muy contagiosa

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, destacó este lunes la necesidad de seguir vacunando al mayor ritmo posible con las terceras dosis «para blindar» a la ciudadanía de la ómicron, «porque es una variante muy contagiosa». Junto a la inmunización Puig volvió a referirse a la necesidad de mantener las medidas preventivas, como la distancia o la mascarilla. Respecto a la evolución de la pandemia, señala el presidente de la Generalitat Valenciana que en esta sexta ola los contagios se han multiplicado por tres respecto al año pasado, mientras que las cifras de hospitalización en planta han bajado un 65% y las de UCI un 80%.