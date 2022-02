El bipartito descarta presentar una oferta por el Ideal pese al mandato unánime del Pleno

No habrá una oferta formal del Ayuntamiento de Alicante para adquirir el antiguo cine Ideal. El bipartito de PP y Cs decide dar un nuevo paso a un lado, dejando en manos de la Generalitat la tarea de conseguir el uso público para el inmueble, en el que los nuevos propietarios proyectan un hotel. Así lo confirmó este martes el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, quien argumentó que el gobierno de PP y Cs no podría realizar una propuesta económica que superase los 1,8 millones de euros en los que se ha tasado el edificio de la avenida de la Constitución.

Pero ni por 1,8 millones ni tampoco por otra cantidad. No habrá oferta del bipartito pese al mandato del Pleno municipal, que hace algo más de dos años acordó por unanimidad que el Ayuntamiento realizase una oferta para adquirir el edificio para impulsar un proyecto cultural.

Manresa, a preguntas de este diario, llegó a asegurar este martes que el gobierno local ya había realizado dicha propuesta. «Nosotros hicimos una oferta, y ya cumplimos. No podemos pagar más que la tasación», señaló el edil, para minutos después matizar que nunca hubo propuesta formal y que todo se había limitado a «contactos extraoficiales» con los entonces propietarios del cine. Y no sólo el bipartito rechaza realizar una oferta, sino que defiende que su postura «siempre ha estado clara», que es «dejar hacer a la Generalitat Valenciana», para luego criticar además las discrepancias internas en el seno del Botànic, en alusión a que el jefe del Consell, Ximo Puig, está dispuesto a autorizar la recompra del edificio del antiguo cine Ideal al grupo inmobiliario Baraka, pero no autorizará (Patrimonio) que la Conselleria de Cultura ofrezca una cantidad que supere los 1,8 millones, precio máximo de la tasación que tiene la Generalitat. Fuentes de Presidencia subrayaron este lunes que el Consell no está dispuesto a favorecer que la compraventa del Ideal se convierta en un pelotazo urbanístico y solo autorizará el pago del «precio de mercado». Por su parte, desde la Conselleria de Cultura subrayaron que el área autonómica «sigue trabajando para comprar y reformar el Ideal», haciéndose «todo lo necesario utilizando las vías jurídicas que haga falta, siempre y cuando la Conselleria de Hacienda lo autorice». El área de Vicent Marzà tiene presupuestos 5,5 millones de euros para la compra y reforma del inmueble.