Castedo «juega» con su posible regreso a la política en Alicante: «¿Por qué no?»

Sonia Castedo continúa jugando al despiste. Desde que fue absuelta por la Audiencia Provincial en el caso del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la exalcaldesa no ha dudado en evidenciar que tiene entreabierta la puerta a su regreso a la política activa municipal, que se vio forzada a dejar en diciembre de 2014 por sus imputaciones judiciales. Otra cosa es lo que sucederá de aquí a un año, cuando las intenciones deban certificarse en hechos.

Dejó entreabierta esa puerta durante la multitudinaria cena el pasado octubre organizada por su entorno para celebrar el fallo judicial, ahora recurrido por la Fiscalía del Tribunal Supremo, y lo hace en cada oportunidad que tiene, con más o menos intención en sus palabras, en las que siempre hay espacio para mandar dardos con mensaje al actual alcalde, el popular Luis Barcala. En una reciente entrevista en una radio local, Castedo ha vuelto a jugar con su futuro político, en una estrategia evidente de desgaste y de generar nervios en el actual alcalde de Alicante y en su entorno político. «Yo no cierro la puerta a nada, y menos a estas alturas de mi vida. No fui una mala alcaldesa. No tuve mucha suerte, pero conecté con la ciudad y la ciudad conmigo. ¿Volver? ¿Por qué no?», señaló la exalcaldesa del PP a preguntas en las que se cuestionaba su futuro político, con la vista puesta en las próximas elecciones municipales, en mayo de 2023.

Preguntada sobre si ahora, a poco más de un año de la cita con las urnas, es un momento adecuado para tomar una decisión trascendente en lo política, Castedo prefirió echar balones fuera. «Vamos a esperar un poquito más. Para qué vamos a dar alas al enemigo. Yo nunca diré de este agua no beberé. El tiempo es el que me ayuda a tomar decisiones, y ello estoy. Ya veremos qué pasa», señaló ya exregidora, quien puso en valor su popularidad en sectores de la sociedad alicantina: «La gente me acoge bien en la calle, se sigue acordando de mí. Y eso es un lujo porque del Ayuntamiento me fui hace ya siete años». Castedo, en la reciente entrevista radiofónica, también incidió en las escasas ataduras que tiene en la actualidad: «No debo nada a nadie, tengo una libertad que no hacía años que no tenía».

A la espera del recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo

Tanto Castedo como el resto de acusados en el caso del presunto amaño en el PGOU están ahora a la espera de la resolución del recurso anunciado por la Fiscalía, tras el acuerdo unánime de la junta de fiscales del Supremo. De admitirse el planteamiento del Ministerio Público en el recurso que ya se ha formalizado por vulneración de preceptos constitucionales y quebrantamiento de forma, se anularía la sentencia de la Audiencia Provincial, que se conoció a mediados del pasado mes de julio, y un nuevo tribunal volvería a juzgar a los nueve acusados por estos hechos. De rechazarse de nuevo las tesis de la Fiscalía, la sentencia sería firme. También anunció que recurriría el exalcalde Díaz Alperi, condenado a una multa menor por cohecho, al igual que el empresario Enrique Ortiz.