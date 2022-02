Los médicos aseguran que la explosión de ómicron en la provincia de Alicante ha frenado la gripe

Era el mayor temor de los médicos, que a la sexta ola de la pandemia de coronavirus se sumara la temporada de gripe. Sin embargo, febrero arranca sin que esta epidemia anual haya hecho acto de presencia en la provincia de Alicante. Lo normal es que sea a finales del mes de diciembre o comienzos de enero cuando la gripe alcance su punto álgido en nuestro territorio, siempre un poco más tarde que en el norte de España y que en el resto de Europa.

Los especialistas barajan diferentes teorías para explicar esta ausencia del virus invernal. «Puede ser que mientras esté circulando muy intensamente otro virus, el de la gripe no aparezca», señala Xavier López-Labrador, responsable del Laboratorio de Virología de Fisabio-Salud Pública. Aunque en claro descenso, nos encontramos en un momento en el que el SARS-CoV-2 está circulando de manera muy intensa con la variante ómicron como protagonista, lo que estaría «comiendo» el terreno de otros virus, como el de la gripe. Algo similar ha ocurrido con el virus respiratorio sinticial, responsable de la bronquiolitis, que apenas circuló el pasado invierno.

En este sentido, los investigadores están muy expectantes ante lo que puede pasar en las próximas semanas. «Si efectivamente se produce una bajada de contagios y de circulación de ómicron habría que ver si al virus de la gripe le da tiempo a entrar a la Comunidad». López-Labrador explica que hasta abril podría darse una epidemia de gripe en nuestro territorio.

Otras medidas que estarían contribuyendo a que apenas hayan casos de gripe es el uso de la mascarilla y la distancia, impuestas por la pandemia de coronavirus, y que están sirviendo para reducir la transmisión de otros virus.

Debido a la pandemia de coronavirus, la red centinela que habitualmente controla la incidencia de la gripe en la Comunidad Valenciana no está operativa «como ocurre en otras zonas de España», según precisan desde la Conselleria de Sanidad. De esta forma, no hay datos oficiales sobre la circulación del virus de la gripe. No obstante, López-Labrador coordina una red de vigilancia activa de casos graves de gripe en la que se integran cuatro hospitales de la Comunidad Valenciana y que se encarga de contabilizare los casos de personas que han tenido que ser hospitalizadas por gripe. Según los datos de esta red, en todo este invierno han ingresado a causa de esta enfermedad cinco personas en estos cuatro hospitales. «A estas alturas otros años llevaríamos 500 ingresados, la cifra es realmente baja», añade el investigador. Médicos de familia consultados por este diario señalan también que apenas están viendo casos de gripe, ya que el coronavirus lo ocupa todo.

Si finalmente la provincia escapa a la temporada de gripe, sería el segundo año sin este virus que cada invierno provoca un aumento en las hospitalizaciones y desborda a los servicios de Urgencias de los hospitales. En otoño los expertos lanzaron la voz de alarma cuando se empezaron a relajar todas las medidas frente al covid. Advertían de que tras un año sin epidemia de gripe, el virus podría atacar este año con mucha más fuerza. De momento, y afortunadamente, no está siendo así.

Por otro lado, varios departamentos sanitarios, como el Hospital de Sant Joan y el Hospital General de Alicante, han comenzado ya a llamar los jóvenes entre 18 y 29 años para administrarles la tercera dosis de la vacuna frente al covid. Se trata del último grupo al que se le administrará la dosis de recuerdo, tal y como ha aprobado el Ministerio de Sanidad. Cabe recordad que la conselleria ha reabierto el hospital de campaña para acelerar la administración de estas terceras dosis. El objetivo es que en menos de un mes toda la población diana haya recibido ya la citación. Para las personas más reticentes, los centros de salud se encargarán de hacer una repesca y de volverles a citar para que se vacunen.