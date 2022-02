El PSOE agarra la bandera del valenciano en Alicante: propone una ordenanza sobre el uso de las lenguas cooficiales

Después de los tres intentos fallidos de Vox por modificar el predominio lingüístico de la ciudad de Alicante, del histórico valenciano al castellano, que contaron con el aval del PP pero no de Ciudadanos, el PSOE coge la bandera del valenciano para intentar regularizar el uso de las lenguas cooficiales en una ordenanza municipal. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz socialista, Francesc Sanguino, quien anuncia que su grupo propondrá durante este mes de febrero por primera vez una normativa reguladora del uso de las lenguas cooficiales, planteando un proyecto normativo de ordenanza que deberá pasar por Junta de Gobierno, donde se tendrá que pronuncia el bipartito sobre su respaldo, y posteriormente por el Pleno municipal, forzando a toda la Corporación a avalar o tumbar la iniciativa.

“Nos plantamos, ya está bien que traigan al pleno de Alicante presiones para extinguir el valenciano en nuestra ciudad y ya llevamos tres ataques”, ha declarado el portavoz socialista, quien añade que "a Vox no le hace falta este tipo de iniciativas porque, en la práctica, PP y Ciudadanos van más allá". "Para ellos, la mejor manera de dar a entender que en Alacant no se habla valenciano es hacerlo desaparecer de nuestra ciudad, como han hecho durante estos casi cuatro años de mandato de las derechas", añade Sanguino.

Los socialistas, según han explicado, propondrán un texto normativo que "no obligue a nadie a nada, sino para que el Ayuntamiento se haga responsable de la presencia cooficial de las lenguas". "Es una contradicción que la derecha considere al valenciano minoritario y no se ocupe pues de protegerlo y promocionarlo, como debe hacer toda administración pública. Es el Ayuntamiento el que tiene la obligación de garantizar que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer su historia y su cultura. No lo decimos nosotros, lo dice la ley y la Constitución, y eso hay que cumplirlo siempre, no solo cuando les conviene", apunta el socialista, quien lamenta que desde el Ayuntamiento "toda la publicidad se hace solo en una lengua, como la reciente de Navidad, el bipartito se niegan a rotular en valenciano cualquier elemento público, incumpliendo flagrantemente la ley, como es el caso de los refugios, del Castillo de San Fernando, entre otros". "Muy recientemente hemos visto también cómo se ha confiscado el uso del valenciano en el Castillo de Santa Bárbara o cómo la asociación Casal del Tio Cuc denunciaba impedimentos constantes a sus actividades en nuestras calles, como la Fira del Llibre Feminista", ha agregado Sanguino.

Los socialistas consideran que "la mejor solución para salir de este acoso del valenciano en Alicante son las normas", por lo que plantearán "una propuesta normativa". "No propondremos una ordenanza del uso del valenciano, porque en ese caso tendríamos que proponer otra del uso del castellano. Lo que consideramos es que tiene que haber una ordenanza de uso de las lenguas cooficiales para que los alicantinos valoremos la riqueza de nuestra cultura y de nuestro patrimonio histórico, y no obligarnos a vivir de espaldas a nuestra cultura e historia", explica Sanguino, para quien es curioso que," cuando estaba en la oposición, el PP propusiera hubiera fondos para promocionar ambas lenguas y que ahora nieguen cualquier tipo de visibilidad del valenciano". "Para colmo, somos la capital de una comarca que habla en valenciano, la capital de una provincia que habla en valenciano mayoritariamente: Alacant no puede ser el apartheid del valenciano en la Comunitat Valenciana, como pretenden las derechas. La ciudad no se creó en la dictadura franquista, aunque parece que las derechas tratan de convencernos de ello", finaliza el portavoz socialista.