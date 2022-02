Segunda sentencia que condena a Sanidad a pagar a 60 médicos por falta de protección en la primera ola

Segunda sentencia judicial que condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los médicos que trabajaron sin material de protección en la primera ola de la pandemia.

Tras el fallo del juzgado de lo Social número 5 de Alicante, esta vez ha sido el Juzgado de lo Social nº 1 de Benidorm el que ha condenado a Sanidad a pagar a 60 médicos en función del nivel de exposición al virus. Sin embargo, esta nueva sentencia fija menos cantidades que el fallo dictado por el juzgado de Alicante, por lo que el Sindicato Médico, cuyo gabinete jurídico ha sido promotor de la denuncia, estudia recurrirlo. También recurrirá la Conselleria de Sanidad, según ha precisado este viernes la consellera Ana Barceló durante la rueda de prensa posterior a la presentación del nuevo marco estratégico de Atención Primaria .

Según esta nueva sentencia, la Conselleria de Sanidad deberá indemnizar con 2.000 euros a los médicos que se vieron obligados a trabajar sin material de protección. Con 3.000 euros a los profesionales que tuvieron que guardar cuarentena por haber estado en contacto estrecho con un paciente infectado. Los médicos que se contagiaron trabajando recibirán 4.000 euros y 6.000 quienes necesitaron ingreso hospitalario o en UCI. Aunque el Sindicato Médicos había pedido inicialmente unas cantidades muy superiores, el juez entienden que estas cantidades deben ser rebajadas «por las particularidades que este caso reviste, la importante afectación a los intereses generales del colectivo médico y del sector sanitario en general, las circunstancias excepcionales en las que tuvo lugar el incumplimiento de la administración y la proporcionalidad con la actuación de la conselleria dada esa excepcionalidad».

El fallo reconoce que la Conselleria de Sanidad tiene la obligación, en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, frente a sus trabajadores, de adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales, habiendo infringido dicha obligación desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de covid y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma.

La conselleria siempre ha argumentado en su defensa que cumplió en la medida de sus posibilidades sus deberes en materia de prevención, siendo una situación imprevisible y que no sólo afectaba a esta Comunidad o al país, sino que la escasez afectaba a escala mundial. Sin embargo, para el juez que ha dictado este fallo «ello no obsta para apreciar claramente que las medidas de que disponían los trabajadores no cumplían con los requisitos legales y reglamentarios para garantizar la salud y seguridad en el trabajo».

El Sindicato Médico ha promovido cinco denuncias por la falta de protección de los sanitarios en la primera ola. Esta es la segunda de la que hay sentencia. Quedan por emitirse fallos en València y Castellón y pendiente de que se juzgue otro caso en Elche. Además, el gabinete jurídico de este sindicato está preparando un a sexta demanda colectiva en la que ya hay 50 médicos personados. El secretario de este sindicato en la Comunidad, Víctor Pedrera, mostró ayer su satisfacción por este segundo fallo «que vuelve a demostrar que Sanidad no hizo nada por proteger a sus trabajadores».