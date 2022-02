El Síndic exige al Consell más inspecciones en geriátricos para garantizar que se cumplen los planes anticovid

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha pedido a las consellerias de Sanidad e Igualdad que intensifiquen las inspecciones en las residencias de ancianos de la Comunidad Valenciana para garantizar que se cumple la normativa de actuación frente al coronavirus. Así consta en una resolución que da respuesta a una queja presentada por una vecina de Alicante que perdió a su padre hace un año en un centro geriátrico de titularidad privada y que denuncia diferentes irregularidades. Un brote en esta residencia causó la muerte de 17 ancianos en enero de 2021.

La autora de la queja, médico de profesión, denuncia «la inexistencia de transparencia sobre lo que estaba ocurriendo y los planes que se estaban desarrollando». Sostiene que «solo se avisaba por teléfono, se prohibían las visitas, no se sabía lo que estaban haciendo con tu familiar, qué estrategias tenían planeadas. No se conocía si se detectaban casos o no». Como consecuencia del brote se contagiaron en dos días el 85% de los residentes y 29 trabajadores. «Claramente, los procedimientos o protocolos internos eran inexistentes o no han funcionado. De hecho, nos consta que los residentes iban sin mascarilla», sostiene.

Responsabilidad

El brote se detectó el 5 de enero, tras las fiestas navideñas, y la autora de la queja se pregunta cómo pudo entrar el virus en el centro. «Si los familiares no han entrado, los ancianos no han salido, no hay consultas médicas esos días, el contagio claramente viene de la falta de responsabilidad y cuidado de los trabajadores y de medidas eficaces para prevenir y frenar la expansión de la infección», señala en su queja al Síndic. También, añade, «se aprecia una falta de anticipación y plan de contingencia ante la aparición de un brote teniendo en cuenta que ya era el cuarto».

En sus alegaciones, la Conselleria de Igualdad sostiene que los planes de actuación garantizan el contacto con familiares y personas tutoras o allegadas a través de medios telemáticos «o, en su defecto, se facilitará información telefónica personalizada a la persona familiar o allegada de referencia para el centro sobre la situación de la persona residente».

«Se evidencia, por tanto, que en el centro donde estaba su padre no se ha cumplido correctamente la normativa» añade Igualdad. Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad entre las alegaciones presentadas defiende que «no cabe la anticipación a un brote epidémico. Por definición, éste es no previsible». «Si existiera tal anticipación posible no se darían brotes», añade el departamento de Ana Barceló.

El plan de contingencia existente en la residencia, añade Sanidad, «marca cómo adoptar las mejores medidas preventivas posibles y cómo actuar ante un brote; no garantiza que no se produzca».

Visado

Según se recoge en esta queja en julio de 2020 la Conselleria de Igualdad recibió el plan de contingencia elaborado por la residencia y en marzo de 2021 aún no había sido visado por la conselleria. El Síndic destaca además que en el momento de emitir la resolución se desconoce si los servicios de inspección han visitado el centro. Para Ángel Luna el hecho de no haber informado a los familiares supone una vulneración de los derechos reconocidos en la Ley de Salud Pública.

El Síndic de Greuges insta también a las consellerias implicadas a la revisión y visado urgente de los planes de contingencia elaborados por las residencias para frenar la entrada y expansión del coronavirus. También a que se elabore un modelo de atención a personas mayores en el que se incluya el nuevo modelo de atención residencial y a que se publique el decreto de tipología y funcionamiento de centros.

Actualmente la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está impulsando un nuevo modelo residencial con centros más pequeños, más acogedores, más cálidos y más humanos que se ha demostrado mucho más efectivo y más resiliente en la lucha contra el covid que las grandes residencias.

Sin embargo, el Síndic de Greuges, sostienen que por el momento se desconocen los avances producidos en la elaboración del anunciado nuevo modelo de atención residencial a personas mayores dependientes y cuándo se publicará.