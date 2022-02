Educación debe entre 300 y 10.000 euros a centenares de docentes en centros concertados

Educación no ha pagado desde que empezó el curso a centenares de docentes de la enseñanza concertada. A unos les deben algunas horas de trabajo, lo que suma 300 euros, pero a otros les falta el sueldo íntegro desde que empezaron las clases el día 8 de septiembre hasta ahora, cinco meses completos de trabajo, incluida la extra de Navidad, que puede alcanzar los 10.000 euros, como concretan los propios afectados a preguntas de INFORMACIÓN.

La situación se ha vuelto tan gravosa en algunos de los casos, que los propios centros concertados en los que trabajan estos profesores se han ofrecido a adelantarles parte de la nómina, sin intereses, a la espera de que desde la Conselleria de Educación procedan al correspondiente pago de los emolumentos.

No todos los afectados han aceptado el desinteresado ofrecimiento, ni tampoco lo han propuesto en todos los colegios con docentes que no cobran desde septiembre, pero es un gesto que se ha producido en numerosos casos y que agradecen mucho los docentes.

«En cinco meses sin recibir un euro no habría podido afrontar todos los gastos de casa, la hipoteca, y tengo un hijo. Por suerte el colegio me está adelantando algo de dinero, menos mal, y con algo que tenía ahorrado del finiquito - porque antes trabajé en un centro privado- he podido salir adelante. El centro se ha portado súper bien». La que narra su situación es una profesora de Secundaria y Bachillerato a jornada completa, que prefiere mantenerse en el anonimato y cuya nómina sobre el papel ronda los 2.000 euros, extra de Navidad incluida, pero de los que todavía no ha visto ni un euro.

«Entré en septiembre con un puesto vacante para todo el curso y no he cobrado ni una sola nómina. Otros compañeros en una situación similar vieron por fin el primer ingreso en diciembre, y al reclamar me pidieron documentos que decían que no les habían llegado. Después de catorce años de docencia en un centro privado no me había pasado nada parecido», continúa la misma docente.

Concluye con la esperanza de que este mes se regularice su situación económica porque cinco meses de trabajo sin cobrar le parece «surrealista y abusivo».

Es el caso más sangrante entre los que ha podido contactar este diario, todos ellos en la provincia. De hecho la mayor parte de los más de 300 profesores de toda la Comunidad que no han cobrado todavía desde el inicio de curso se encuentran en Alicante, como detalla el sindicato mayoritario del profesorado de centros concertados, FSIE.

«Estamos colaborando con la conselleria desde un principio para tratar de acabar con los problemas de impagos y atrasos pero hemos llegado al año 2022 y siguen quedando casos pendientes, así que hemos puesto nuestro servicio jurídico a disposición para realizar las reclamaciones de las cantidades pertinentes, señala Juan Manuel Martínez.

Otra maestra igualmente afectada ha preferido no aceptar el ofrecimiento del colegio «porque no tengo por qué ir pidiendo dinero prestado, es la conselleria la que no paga y no me gusta la sensación de utilizar un dinero que no es tuyo», apunta, con la premisa de que no incluyamos su nombre «por si acaso», dice.

Con ahorros y el sueldo de su marido, funcionario, sale adelante, «pero es frustrante y desagradable, los niños van a extraescolares y quiero gastar mi sueldo en lo que me de la gana y los ahorros se van consumiendo» lamenta. «El ambiente es muy bueno y los compañeros también, pero cinco meses sin cobrar es para darse cabezazos», concluye.

A Tomás Parrés, profesor de FP con dos hijos, solo le pagan 7 de las 25 horas de la jornada completa por la que está contratado. «Sin paga extra, hasta enero he ingresado 2.000 euros y me deben 4.000 desde septiembre. Estaba reformando la casa y no he podido cambiar las ventanas hasta que no cobre. Es sangrante porque en veinte años de profesión como profesor de Informática de grado medio no he cambiado mi situación, y parece que ahora solo me pagan las horas que imparto en la ESO».

Otros dos profesores que también prefieren mantenerse en el anonimato relatan situaciones similares. Les deben 6.000 euros a uno y 3.000 a otro. «Este curso trabajo siete horas más, completo las 25 de la jornada y solo me pagan 18. La hipoteca no perdona aunque entro en el aula con una sonrisa. Tampoco me han pagado enero», confiesa uno de ellos.

La conselleria culpa a los centros por no tramitar bien los documentos

Desde la Conselleria de Educación aseguran que solo hay «casos puntuales» de profesorado de centros concertados que no hayan cobrado su nómina, y culpa a los propios centros de la situación. «El profesorado de la concertada que no había cobrado era porque los centros privados no habían aportado toda la documentación necesaria o no la habían tramitado bien. Se trata de casos muy puntuales que, cuando se han detectado, se ha requerido inmediatamente a los centros que complementen toda la tramitación a fin de poder abonar las nóminas. En esta nómina de enero, que se ha hecho efectiva ya, se han regularizado los abonos de las nóminas a aquellas personas que hemos detectado fallos en la tramitación por parte de los centros concertados», señalan a este diario.