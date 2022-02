El Júcar corrige al Consell al prever que el trasvase no supere los 63 hm³ al año

La Confederación del Júcar ha corregido a la baja las estimaciones del Consell sobre la cantidad de agua que llegará todos los años la provincia desde el Júcar por el trasvase, al prever que el caudal máximo anual (si la final hay transferencia doce meses del año) será de 62,6 hm³, frente a los 80 hm³ que asegura la Conselleria de Agricultura que llegarán todos los años a Alicante desde el Azud de La Marquesa, en la desembocadura del Júcar, tal como figura hasta ahora en el plan hidrológico. Cantidad que certificó a principios de mes de enero el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, a la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó en una reunión en la sede de la Confederación en Alicante. Los técnicos de la Confederación del Júcar estudian ahora las alegaciones presentadas al plan.

Sorprende, por otro lado, que en el documento del plan se fije un caudal ecológico para la desembocadura de entre 0,5 y 1,5 metros cúbicos por segundo en verano, cuando la Generalitat llegó a plantear que aguas arriba de Cullera no debiera ser inferior 50 m³ por segundo porque de no ser así, según la Generalitat, «solo puede conducir al aumento de los problemas actualmente existentes. Al aumentar la carga de materia orgánica (fitoplacton en su mayor parte), que desde el Júcar llega al estuario, sin los caudales necesarios para retirar periódicamente la cuña salina aumentará la cantidad de materia orgánica y de nutrientes». No obstante, el Consell no lo ha presentado como alegación.

La CHJ sostiene que una vez concluido el periodo de consulta pública de seis meses se está analizando el conjunto de propuestas/sugerencias/observaciones recibidas para su consideración en el Plan Hidrológico del ciclo 2022-2027. De acuerdo con la redacción sometida a consulta pública, en el anejo 6 se han contemplado dos situaciones para la conducción Júcar-Vinalopó: una, permitiendo el trasvase durante todo el año, y otra, en la que sólo pueden derivarse volúmenes entre los meses de octubre a abril, fuera de la temporada de riego. Con la alternativa más restrictiva sólo se pretende mostrar que, bajo la hipótesis con menores aportes del Júcar, es posible realizar las sustituciones que han de posibilitar alcanzar los objetivos ambientales, según la CHJ.

El resultado de estas simulaciones arroja un volumen medio de 62,6 hm³/año, en la hipótesis de transferencias durante todo el año, y de 50,1 hm³/año si se limita a los meses de octubre a abril, fuera de la campaña de riego. La Confederación subraya que el volumen no depende de la época del año, sino de la disponibilidad de recursos en el Azud de La Marquesa, y «las disposiciones normativas del plan no plantean ninguna limitación al respecto». La CHJ apunta que «la normativa establece únicamente que los recursos excedentes podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimiento en el sistema Vinalopó-Alacantí. Con objeto de no rebajar las garantías del resto de usuarios del sistema de explotación Júcar, el organismo de cuenca elaborará las normas de explotación en las que se definirá el carácter de recursos excedentarios». En relación a los caudales ecológicos mínimos de la desembocadura del Júcar se establecen, para los meses estivales, 1,5 m³/s en la masa de agua el Azud de Cullera/Azud de la Marquesa y de 0,5 m³/s en la desembocadura del Júcar.

Embalse de Bellús

En cuanto a la presa de Bellús, la Confederación del Júcar discrepa con los usuarios del Vinalopó, y asegura que su función no es la regulación, sino la laminación de avenidas. «Su objetivo no es almacenar agua para satisfacer las distintas demandas, sino disponer de un volumen para que en caso de avenida, esta se pueda retener, evitando así inundaciones aguas abajo de la presa. No obstante, su existencia física sí que ha sido considerada en el modelo de simulación y en el anejo 6 se muestra que la presa permite una pequeña regulación que en ningún caso alcanza los 12 hm/año».