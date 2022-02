Los portavoces de la izquierda plantarán a Munilla por su postura sobre los abusos y los homosexuales

Plantón al obispo Munilla en su presentación en la Concatedral de San Nicolás de Alicante el domingo 13 de febrero, al día siguiente de su toma de posesión en Orihuela. Los portavoces de los grupos municipales de izquierda de Alicante rechazan acudir al acto por las polémicas manifestaciones del prelado sobre la homosexualidad y por cuestionar, esta misma semana, que en España haya interés en investigar los casos de pederastia que no afecten al clero. En el caso del PSOE confirmaron que no acudirán a la presentación del prelado ni como grupo ni como partido pero se deja libertad a los militantes. Es decir, que si algún edil socialista acude a San Nicolás será a título particular pero no en representación del partido, tal y como corroboró el secretario general del PSOE en Alicante, Miguel Millana.

El portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, tilda de «profundamente rechazables las manifestaciones del obispo electo respecto a la homosexualidad, y sus palabras sobre el escaso interés que se tiene por investigar la pederastia señalando a la Justicia española en un tuit muy desafortunado. Que venga un obispo así a Alicante es una mala noticia». Aunque como portavoz no asistirá a la presentación, el grupo municipal se abstuvo cuando Unidas Podemos presentó una iniciativa instando al Pleno a no ir a los actos de Munilla mientras no se retractase de sus declaraciones «machistas, lgtbifóbicas y peores». Compromís apoyó la propuesta, y PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra. El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, rechaza la invitación. El edil ha dejado clara su postura en las redes sociales, donde señala que «Munilla viene a Alicante a hacer política ultra. Sus últimas declaraciones sobre los abusos a menores por parte de algunos miembros de la Iglesia nos repugnan. Seguimos diciendo que no debe ser recibido por representantes públicos. Tenemos el deber de defender derechos humanos. Por eso esperamos que ni el alcalde, ni ningún miembro del equipo de gobierno municipal o la Corporación acudan. Salvo quienes compartan sus ideas extremas, que afortunadamente son minoría en la Iglesia. No se puede dar la bienvenida a quienes degradan colectivos vulnerables». En cuanto a Compromís, su portavoz, Natxo Bellido, afirma que no acostumbran a participar, como representantes públicos, de actos religiosos, y que en el caso de Munilla creen que el nuevo obispo «debería escuchar más al papa Francisco y no generar continuas polémicas que no contribuyen a construir una sociedad más abierta y tolerante donde todo el mundo tenga reconocidos sus derechos». El socialista Sanguino se pregunta por qué el Ayuntamiento organiza el protocolo de una institución religiosa en referencia a que ha canalizado las invitaciones a la Corporación ya que cree que debería enviarlas directamente el Obispado. El edil opina que es una muestra de que el Ayuntamiento «mezcla lo divino y lo humano. No comprendo por qué se hace cargo del protocolo de una institución religiosa. La Conferencia Episcopal no forma parte de la administración local y es un asunto eclesiástico, privativo de la jerarquía de la Iglesia». Desde el equipo de gobierno replicaron que «por petición expresa del Obispado, Protocolo del Ayuntamiento ha remitido esa convocatoria exclusivamente a los miembros de la corporación. Es lo que hace habitualmente con actos de toda índole y diferente naturaleza por expreso deseo de las entidades convocantes». El Obispado remitió un correo al Ayuntamiento de Alicante solicitando hacer extensiva la invitación a toda la Corporación. La asistencia se debe confirmar a un correo del Cabildo de San Nicolás. Por otra parte, el obispo saliente, Jesús Murgui, se despide este sábado a las 11 horas con una misa en San Nicolás. Del virus progresista a los goles del demonio: los mensajes más polémicos de José Ignacio Munilla en las redes sociales La toma de posesión se podrá seguir online José Ignacio Munilla hará su entrada pública en Orihuela el sábado 12 de febrero para tomar posesión como nuevo obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante. El Obispado ha informado de que tanto los actos de recibimiento como la ceremonia en la catedral se podrán seguir en streaming desde los canales Youtube de la catedral y de la diócesis, desde el canal de ámbito regional 8 Mediterráneo y el comarcal Telfy. Radiomaría también transmitirá en directo la misa. Se instalarán pantallas para poder seguir los actos programados.