«No tendría sentido un nuevo curso sin un plan de educación híbrida, presencial y digital»

¿Qué apuntan las investigaciones más avanzadas sobre la educación que usted recoge en la revista NAER de la UA?

Que a partir del contexto de la pandemia hay que replantear lo que entendemos por educación híbrida, en parte presencial y no presencial, porque muchos profesores que no habían trabajado de esa manera se han visto ante esto y parecían usar los recursos de metodología digital sobre la metodología que ya usaban antes, y no consiste en eso.

¿Cómo impartir una enseñanza online efectiva?

Es algo más que incorporar los recursos de la tecnología digital. Sobre todo se basa en metodologías no tradicionales, activas, donde el alumno interactúa con el docente para generar su propio aprendizaje. No está pasivo, porque si no estamos sustituyendo la clase por un visionado de vídeos. Hay que incorporar los recursos de la tecnología digital pero de la mano de la metodología, no es solo tecnología añadida. Los artículos mejor posicionados en el ranking mundial de la ciencias de la educación así lo exponen.

Pasado el contexto de confinamiento por la pandemia, ¿qué es lo que toca en la enseñanza?

Es momento de una reflexión sobre qué educación queremos para el futuro, si volver a la enseñanza presencial o si, visto lo que podemos hacer con los recursos digitales, incorporarlos junto a una metodología innovadora y generar así la nueva educación híbrida, digitalizar basándonos siempre en la investigación científica.

¿Qué haría falta en los colegios e institutos para llegar a esa educación híbrida?

Básicamente primero hacen falta recursos, no podemos estirar lo que hace el profesor que suma horas incluso en casa para seguir trabajando en ello. Necesitamos recursos y la figura de un profesor que coordine la metodología tecnológica en los centros, personas que asesoren en la formación y todo ello con un plan y programación organizados, centro a centro y por cursos.

¿Estamos lejos de alcanzarlo?

Por lo que veo hace falta organizar los centros a nivel administrativo, con ayuda de cara al profesorado, y otra cosa importante porque mucha familias consideran que la tecnología está para que los hijos pasen sus horas, no acaban de ver el valor que tienen par formar.

¿Móvil incluido?

Es para ponerse a pensar si les dejamos el móvil y nos olvidamos de dosificar y mirar bien en que usan las tecnologías, como cualquier otra cosa para un niño si te lo dan y no te dicen cómo usarlo. Hace falta también formación e interés por las familias con respecto a cómo mi hijo usa la tecnología para formarse y educarse. No siempre hay que echar la culpa a la escuela.

¿Cómo ir modelando la aulas para llegar a la enseñanza más adecuada?

Las herramientas o el continente los tiene la conselleria, que ha hecho una muy buena elección con una plataforma basada en el modelo del entorno virtual del aprendizaje, Aules, la mejor. Pero una cosa son cuestiones inmediatas por causa de una cuarentena y otra el modelo de educación que queremos. Ahora tenemos que poner el contenido, no solo los temas que enseño sino cómo. El alumno va creando su aprendizaje a partir de la práctica combinada con la teoría. No solo leer y escribir sino crear, reflexionar, opinar. Supone un trabajo cognitivo de cara al alumno. Hay modelos de tecnologías activas como el aprendizaje basado en proyectos que trabajan muchos centros, aunque faltaría incorporar qué actividades pueden hacer en casa con la tecnología digital y tendríamos el modelo híbrido. O también el aprendizaje basado en retos.

¿Qué plazo considera razonable para generalizar la enseñanza híbrida que apuntan los expertos científicos?

No tendría sentido empezar un nuevo curso sin un plan o proyecto sobre el modelo de educación que queremos y lo que la tecnología pudiera aportar, pero hace falta que se impliquen las familias, la administración, el profesorado y la sociedad en general.

¿Se forma para ello a los futuros maestros?

Como futuros profesores deben tener una serie de competencias y hace tiempo que trabajamos en DigComp -marco europeo de competencias digitales-.