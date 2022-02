Ciencia de mujer

Rousseau sostenía que un buen padre vale por cien maestros. Y Shakespeare veía a un sabio en quien conocía bien a su propio hijo. Ambos juicios valen para enmarcar el relevante papel que ha tenido la figura de Pedro Acién en la trayectoria profesional de segunda hija, Maribel, una de las ginecólogas más destacadas del país, empeñada desde muy joven en mejorar la calidad de vida de la mujer.

Todo hubiera sido distinto en la vida de la doctora Acién si su padre no la hubiera reconducido para que no abandonara la carrera de Medicina a las primeras de cambio, como era su intención y pese a completar el primer año con un excelente expediente académico. Ni tampoco si antes de eso no hubiera sido capaz de convencerla para seguir sus pasos y continuar con su labor de investigación en lugar de fijar su destino en torno a la biología y la genética, como también era su deseo. Afortunadamente, la hija atendió las razones del padre, superó agobios iniciales y acabó erigiéndose en referente de esa rama de la medicina.

En todo caso, la niña que llegó a Alicante con apenas seis años, coincidiendo con el traslado del doctor Acién a la provincia desde su Granada natal, pronto despuntaría como una estudiante modélica, capaz de destacar en lo que se propusiera. Encauzada en Medicina tras completar sus estudios en Josefinas, Teresianas y Jesuitas, Maribel Acién culmina su formación en la facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, compaginando prácticas en verano en Alemania, concretamente en Essen, donde queda atraída por la cirugía. Cursaba tercero de carrera y los alemanes le ofrecen intensificar esos periodos estivales de aprendizaje en la sección de trasplantes, oferta que aprovecha hasta finalizar Medicina con Premio Extraordinario de Licenciatura y Mención Especial en los Premios Nacionales.

Superada esa etapa, Maribel comienza a barajar tres opciones para la especialización: Dermatología, Cirugía y Ginecología. En ese punto vuelve a emerger la figura del padre, experimentado ginecólogo, dispuesto a convencer a la única de sus descendientes que había optado por Medicina a que siguiera sus pasos. Logrado el objetivo, la doctora Acién culmina el camino en Ginecología con prácticas en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia -la segunda maternidad más importante del país tras La Paz-, en el King’s College Hospital de Londres con el equipo del prestigioso galeno Kipros Nicolaides y en la Universidad de Clermont-Ferrand, donde obtiene el Diploma Europeo en endoscopia operatoria.

Entretanto, la joven médica encuentra acomodo laboral en el Hospital Universitario de Sant Joan, donde no tarda en destacar en la Unidad de Reproducción, mientras profundiza en la línea de investigación abierta por Pedro Acién sobre la búsqueda de soluciones a las malformaciones genitales femeninas. Ese será uno de los hitos que marcará su carrera, empeñada desde que decidió estudiar Medicina en dotar de calidad de vida a los pacientes.

Decidida a ello, llegó a pedir reducción de jornada con renuncia a una parte de sus ingresos para acelerar el proyecto ya iniciado por su progenitor en torno a una prótesis aplicada en la reconstrucción de vaginas -Prótesis Neovaginal Paciena- una solución innovadora que pretende simplificar y acortar los tiempos quirúrgicos de las cirugías, de aplicación en jóvenes nacidas sin vagina, mujeres que han sufrido problemas vaginales (post mutilación, radioterapia…), o varones que deseen cirugía de reasignación del género.

Por ahí también discurre su tesis doctoral, enfocada a la búsqueda de la mejor solución quirúrgica, primer doctorado europeo en Medicina de la UMH y Premio Extraordinario, y que tiempo más tarde fue cristalizando en la prótesis con utilidad clínica y capacidad para extender el estudio y aplicación a esos otros campos.

Esa línea de investigación, con teoría embriológica y clasificación de las malformaciones propia, le abre las puertas del Grupo Trasnacional CUME (siglas en inglés del Grupo de Expertos de malformaciones uterinas congénitas) y del Comité de Certificación Europeo en endoscopia ginecológica, así como otros comités científicos de ámbito regional y nacional.

El eco del trabajo de Acién no se detiene ahí sino que le catapulta como adjunta senior del Grupo de Cirugía Reproductiva de la European Society of Human Reproduction and Embryology, centro que poco después la nomina coordinadora del trabajo de más de mil cien especialistas en reproducción, con la misión de promover la salud reproductiva de las mujeres más jóvenes desde el punto de vista quirúrgico.

Con todo, el empeño sigue centrado en promover la llegada al mercado para iniciar la explotación del modelo de utilidad. Por ello, hace un par de años se constituyó la Spin-off «3D Surgical Technologies», de la que formaba parte el grupo emprendedor con Acién como jefa médica. La llegada de la pandemia paralizó un plan que se mantiene vivo en busca de una financiación que no acaba de concretarse.

Mientras tanto, como responsable de la Unidad de Reproducción del Hospital de Sant Joan, la joven médica también se organiza para ejercer como profesora en la facultad de Medicina de la UMH y atender a sus dos hijos, completando una trayectoria vital que acompaña permanentemente con una sonrisa, ese gesto de complicidad que tranquiliza a sus pacientes y que, sumado a todo lo demás, la convierte en un ser especial.