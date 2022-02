Jesús Murgui se despide como obispo de Orihuela-Alicante de sus fieles con una misa

El que durante casi diez años ha sido obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, se ha despedido este sábado de sus fieles con una misa celebrada en la concatedral de San Nicolás de la capital de la provincia, según han explicado fuentes diocesanas. A la cita ha acudido el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, así como otras autoridades civiles y militares. Murgui ha estado arropado también por el obispo emérito de Canarias, Francisco Cases, y el obispo de Albacete, Ángel Fernández, así como numerosos fieles y miembros del Consejo Diocesano de Pastoral y del Consejo Diocesano de Economía, Consejos Parroquiales, las Delegaciones Diocesanas con sus Secretariados, la Escuela Católica, los Movimientos, Juntas Mayores de Semana Santa y Asociaciones Públicas de Fieles, Vida Consagrada, diáconos, sacerdotes y seminaristas.

Desde el Obispado han destacado que "ha sido un momento propicio para manifestar, una vez más, la comunión y cercanía con el pastor que ha guiado la Diócesis en estos últimos años". Murgui pasará a ser obispo emérito en una semana, el próximo 12 de febrero, con la llegada de José Ignacio Munilla. Tras cumplir 75 años el 17 de abril de 2021, renunció a su cargo, tal y como fija el Derecho Canónico. La renuncia fue aceptada por el papa Francisco el pasado 7 de diciembre.

Murgui ha tenido palabras de agradecimiento para todos los fieles. “Las palabras encuentro, camino y gratitud han tenido especial presencia en la memoria agradecida para con Dios y para con vosotros que muy someramente he podido esbozar y compartir ahora, en estos breves momentos que no pueden contener, ni reflejar tanta vida, entrega y gracias que Dios nos ha concedido en todos estos años”, ha afirmado en su homilía. También ha hablado de perdón “a cuantos podáis haber sufrido que mi servicio no haya dado el fruto que necesitabais para afianzar la evangelización y la vida cristiana entre nosotros”.

No ha querido olvidar tampoco en esta misa de acción de gracias a los obispos que le precedieron que, según sus propias palabras, “siendo todos tan distintos entre sí, todos hemos estado dedicados por entero a nuestro servicio de pastores, sin distracciones de especialidades propias dominantes, o batallas de guerras ajenas. Esa dedicación total, y la sintonía, de todos, en una línea eclesial común de renovación y servicio; es parte de la explicación de tener una Diócesis viva y con notable personalidad y futuro”. Ha pedido también una “acogida cálida y lúcida” a José Ignacio Munilla como nuevo obispo, y ha recordado de él que "viene enviado y en el nombre del Señor".