El 1,91% de los ciudadanos que han dado positivo se ha reinfectado

La Dirección General de Salud Pública de la Generalitat tiene contabilizados 22.309 casos de reinfecciones desde el inicio de la pandemia, una cifra que supone el 1,91% de los valencianos que han dado positivo durante la pandemia. Según un informe del pasado mes de enero de Renave, la variante ómicron ha quintuplicado el número de reinfecciones notificadas en España.

Estas cifras, asegura el especialista en Medicina Preventiva del Fisabio, Salvador Peiró, «hubiera sido extraordinariamente rara antes de ómicron. Pero con ómicron y con la distancia desde que nos vacunaron, podría ser hasta cierto punto normal». Aunque la variante ha demostrado ser menos virulenta que las anteriores, el número de contagios ha sido altísimo y se han dado cuando las vacunas ya habían perdido efectividad. «Este mes se ha contagiado tanta gente como el resto de la pandemia -apunta el especialista del Fisabio-. Las vacunas han protegido muy bien de los casos graves, pero con la nueva variante y con la protección de las vacunas contra contagio que se debilita pasado un tiempo, la gente se ha contagiado enormemente».

Tanto es así que, según señala Peiró, se han detectado casos de valencianos que en diciembre se contagiaron con la variante delta y que en enero se ha vuelto a contagiar con ómicron. «Afortunadamente, la mayoría de reinfecciones han sido muy leves», añade.

Queda gente por coger el virus

La caída de la incidencia en esta ola parece más rápida pero las condiciones respecto a las anteriores no son las mismas. Y no solo porque la variante ómicron no apareciese hasta diciembre de 2021. «Las otras curvas cayeron porque se tomaban medidas restrictivas. En esta ola vamos sin medidas, las calles y los bares están llenos, los colegios y las universidades abiertos. La caída ahora se está produciendo por agotamiento de personas susceptibles de contagiarse en la medida que se va contagiando la gente, y por las terceras dosis, en la medida que reduce bastante el contagio», confirma Peiró.

El especialista del Fisabio recuerda que, pese a los récords de contagios e incidencias de las últimas semanas, todavía queda gente por contagiar: «Yo calculo que esta semana una de cada 15 o 20 personas de la Comunidad Valenciana han contagiado. Y cuando hay mucha gente contagiando se contagia gente. Cada vez menos, pero se sigue contagiando».