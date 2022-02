La bruja de las hierbas

UXDA, AGOSTO DE 1634. Abdelaziz

Se alejaba contento de Uxda, iba con los suyos hacia Zeluán, el lugar donde nació su padre y que todavía no conocía. «Allí casi no me queda familia. Tus abuelos murieron hace tiempo, pero nos han dejado casa y tierras», le contó durante el viaje.

Su padre era el único que parecía estar triste por tener que volver a Zeluán, pensó Abdelaziz mientras caminaba junto al burro sobre el que iban montados sus hermanos Mohammed, de seis años, y Badriya, de cuatro. Delante su padre, a pie, guiando a dos mulos; encima de uno iba su madre, el otro cargaba con los bultos.

Hacía poco que había amanecido y el calor era agobiante. Aprovechando que llegaban a un cerro de olivares en el que había una vieja kubba casi en ruinas, Abdelaziz volvió la cabeza para ver por última vez la ciudad amurallada de Uxda, conocida también como la ciudad del miedo, varias veces destruida y reconstruida en los últimos siglos. Por encima de los muros surgía el alminar de la gran mezquita.

Sintió una punzada en el corazón al recordar a su abuela Karima, pero volvió la cabeza mirando hacia delante. Pronto dejó de pensar en ella.

Hassan

Caminaba cogiendo con su mano derecha el cabezal del mulo que montaba Esmer, y con la izquierda las riendas del otro mulo con sus pertenencias. Miró a su esposa y, al cruzar sus ojos con los de ella, comprobó que estaban enrojecidos por el llanto, pero le sonrió.

A Hassan le gustaba el ojo derecho de Esmer cuando se desviaba ligeramente hacia la nariz al mirar de frente. Ese leve bizqueo le confería un encanto especial, herencia de su madre. Otra herencia materna que a él no le agradaba tanto era el lunar de la frente. Ese color granate le turbaba.

Llegó a Uxda diez años atrás huyendo de su vida anterior. No le perseguía nadie, no había cometido ningún crimen, le perseguía su torpeza innata y su delito era el no haber sido capaz de aprender a contar o a escribir su propio nombre. Su padre, reputado jatib en la mezquita de Zeluán, se había empeñado hasta la desesperación en enseñarle a leer el Corán. Pero a Hassan le resultaba imposible. Ni con diez, ni con quince años consiguió terminar una sura sin acabar primero con la paciencia de su padre. Las letras se le agolpaban, se mezclaban en su mente de forma caótica, y no lograba concentrarse lo suficiente. Algo semejante ocurría con los números. Al cumplir los dieciséis su padre llegó a la conclusión de que su hijo era un moharracho y lo dejó por imposible. A partir de ese momento no le hizo más caso que al perro que guardaba la casa.

En cuanto pudo Hassan se fue del seno paterno, a pesar del ruego y las lágrimas de su madre. Partió a Fez, allí vivió dos años como aprendiz de carpintero. Por aquel tiempo se enamoró de una muchacha que le correspondió, pero era la cuarta esposa de un imán. Tuvo que huir.

Camino de Argel se detuvo en Uxda, una ciudad de calles estrechas y casas de miseria, donde escaseaba el agua y abundaban las moscas más que las piedras. El aire permanecía impregnado de un hedor que, se decía, surgía de los almacabras, los antiguos cementerios sobre los que se asentaba. Hambriento pidió trabajo a un judío viudo y jazarino que poseía una ebanistería.

–A mí no me engañas, muchacho. Eres un zamacuco de cuidado –le dijo un día el judío entre risas–. Eres callado y pareces torpe con la cabeza, pero más listo que la mayoría de esos zabazalas que se ganan la vida señalando en las mezquitas el mihrab donde deben mirar los orantes. Tú trabajas bien la madera con esas manos.

Samuel trató con amabilidad a Hassan y pronto empezó a reconocer su valía como carpintero. Le pagaba dándole de comer y le cedía un rincón del almacén para dormir.

Se fue acomodando a su nueva vida en Uxda. Dejó de oler la peste que manaba del suelo para oler el aceite de ricino con que Samuel trataba de frenar su calvicie. Era tan fuerte que hasta las moscas huían.

Conoció a una de las proveedoras, era andalusí, de nombre Karima, esposa de un matarife que vivía a las afueras de la ciudad. Cultivaba plantas y arbustos con los que elaboraba los ungüentos y jarabes que tanta fama le habían dado como curandera.

No era joven, tendría unos treinta años, pero, al usar velo, debajo de su pañuelo se veían unos ojos tan bellos y negros como el ébano que Samuel acariciaba y mimaba cuando trabajaba.

–Su marido es un patán, tan bruto como un asno, aunque ha ido domándolo… Parece que el hombre lleva tiempo sin trabajar, está enfermo, pero Karima se gana bien la vida. Además de sanadora reputada, vende en el zoco lo que cultiva y a nosotros nos proporciona buena madera de durillo y las mejores ramas de tejo para los arcos.

Karima enviudó un año después. Se rumoreó que la curandera había envenenado a su marido. Pero Samuel aseguró que aquellas calumnias eran fruto de las envidias, porque era una buena mujer. Hassan, que intuía el enamoramiento de su jefe, creyó que aprovecharía la oportunidad para cortejar a la viuda. Se equivocó. Samuel no la cortejó, en cambio le animó para que se casara con la hija de la curandera.

–Pero si no la conozco –protestó tímidamente.

–Eso no importa. Mañana mismo quedará resuelto. Karima y yo hemos acordado presentaros. Ya verás, muchacho, Esmer es una chica preciosa. Y ya va siendo hora de que formes tu propia familia.

Cuando la conoció le gustó, pero no la volvió a ver hasta el día de la boda, que se celebró un año después. En ese tiempo no le asaltó la duda, sino la impaciencia.

Casados, se quedaron a vivir en casa de Karima, a extramuros, rodeada de un huerto, un jardín y un bosquecillo de tejos, durillos y cinamomos.

–El jardín es peculiar. –Esmer, embarazada, le advirtió mientras paseaban entre parterres. Los arbustos y plantas que hay son medicinales. También los árboles de allí –señaló el bosquecillo de detrás–. Mi madre utiliza las raíces, hojas, tallos, incluso las flores y los frutos para sus sanaciones. Todo cuanto crece alrededor de la casa es medicinal… Pero también puede ser venenoso. El zumo del perejil lobuno es mortal, bastarían diez semillas de ricino para matar a una persona, y no existe antídoto. Tendremos que enseñarle a nuestro hijo, cuando empiece a corretear por aquí, qué es lo que debe o no deber coger.

Hassan se estremeció.

–¿Y no sería más prudente arrancar todas estas… cosas, o irnos a vivir a otro sitio?

–Mi madre no lo permitiría, son su medio de vida. Por otro lado, ¿adónde iríamos?... Nuestros hijos aprenderán y crecerán sanos. Tendrán siempre con ellos a la mejor curandera del mundo.

Nació Abdelaziz y años más tarde Mohammed y Badriya.

De la sapiencia de Karima como sanadora se benefició Hassan poco después de convertirse en su yerno. Conocedora por Samuel de sus dificultades para leer y contar, le preparó una pócima que se tomó durante días y que le sirvió para enfrentarse con calma y determinación al cálculo y a la lectura del Corán. Ni Esmer ni Karima sabían leer, pero Samuel le ayudó con la lectura y la escritura. De aquella pócima suave y milagrosa, con sabor a higo, nunca reveló los ingredientes. Hassan estuvo siempre agradecido.

Un día, el primogénito del ámel, un joven de veinte años, asmático, sufrió un ataque virulento que amenazaba con asfixiarle. Ningún médico acertó a ponerle remedio. El ámel, que conocía a Karima de oídas, la llamó en contra de la opinión y consejo de sus asesores.

La mujer reconoció al joven postrado en la cama, acompañado por su madre, la favorita del ámel. Regresó a su casa para elaborar un jarabe de estramonio. Volvió al atardecer a la kasba y le hizo ingerir una cucharadita al enfermo, que no tardó en sentir alivio. Antes de marcharse explicó a la madre del joven la dosis que debía tomar y cada cuanto tiempo.

El muchacho murió al día siguiente, de madrugada, y, según los médicos, envenenado. Por la cantidad de jarabe que quedaba en el tarrito de vidrio, Karima dedujo que se le había administrado una sobredosis mortal. La madre, que estaba junto al ámel, la miró con ojos asustados, por lo que adivinó que, preocupada por un nuevo ataque de asma, le había dado mayor cantidad de la indicada. Pero lo negó con rotundidad. Enseguida comprendió que aquella mujer sentía pavor por el castigo que le impondría su esposo si reconocía el error. Pero aquel pavor se trocó en fingida indignación. «¿Cómo se atreve esta bruja a culparme de la muerte de mi propio hijo? Le he dado la cantidad de jarabe que me dijo –gritó ofendida, señalándola con dedo acusador–. Ella es la culpable. Ella me dijo una cantidad que sabía que era mortal. ¿Por qué lo has hecho, bruja? Mataste a tu marido y ahora has matado a mi hijo».

Karima tardó tres meses en salir de la ciudadela y, cuando lo hizo, estaba agonizante. Los ruegos y súplicas de Esmer y Hassan no perturbaron la decisión del ámel de castigar duramente a la responsable de la muerte de su primogénito. Ni los esfuerzos de Samuel, con quien tenía relación de amistad, lograron ablandar su corazón. Al final el corazón del judío no soportó aquella demostración de crueldad pública que presenció. Falleció aquella misma noche.

Se había rumoreado que Karima sería lapidada, pero el caíd sentenció que fuera encarcelada después de ser azotada en la plaza.

Fue un espectáculo multitudinario. Arrodillada, con las manos atadas a un poste, soportó los primeros latigazos en silencio hasta perder el conocimiento.

Finalizada la flagelación, fue llevada de regreso a la cárcel de la ciudadela.

Más que las numerosas demandas de misericordia que imploraron Esmer y Hassan, fue el grave empeoramiento de la salud de Karima lo que convenció al caíd para que permitiese su puesta en libertad. Agonizante, fue llevada a su casa en un carro. Murió dos semanas más tarde.

Repudiados por la mayoría de los habitantes de Uxda, Esmer y Hassan decidieron irse a vivir a otro lugar.

Esmer

Cuando trajeron a su madre de la cárcel y vio las heridas en su espalda, cuello y brazos, comprendió que no podía hacer nada para curarla. La madre también lo sabía. Ninguno de los árboles, arbustos o plantas que crecían alrededor de la casa podían sanar las heridas visibles ni las invisibles. Solo alivió sus dolores el jugo seco que extraía de la adormidera, que la mantuvo somnolienta hasta la muerte.

Dos noches antes de fallecer, Karima le pidió a su hija que le perdonase por no poder entregarle el talismán que su madre le dio al morir. Esmer sabía que era una filacteria en la que estaban grabados los noventa y nueve nombres de Dios.

–Me lo arrancaron del cuello antes de que…

No acabó la frase. Esmer se echó a llorar.

Conocía el pasado de su madre. Sabía de su procedencia andalusí, de la que estaba tan orgullosa. Sus abuelos nacieron en un valle de Al-Andalus, el mismo lugar donde murieron a manos de los soldados cristianos cuando echaron de allí a todos los musulmanes, moriscos les llamaban.

–Mis hermanos se quedaron. Yo era demasiado mayor y me embarcaron en un bajel que me trajo a Orán, pero Muslim y Miriam se quedaron allí. A Miriam se la llevaron unos hombres de armas, no sé a dónde. A Muslim lo vi por última vez en Denia, la ciudad donde esperaban los barcos. Nunca volví a verlos. Muslim era valiente y guapo, y tozudo también. Le gustaba tocar la flauta que le regaló nuestro tío. Miriam era la más pequeña… Mi hermanita… Tenía un lunar en la frente, como tú y como yo…, como mi madre. Siempre tenía entre sus ropas un trocito de rama de canela.

Recordaba aquella conversación sentada encima de la mula, camino de Zeluán y acariciando inconscientemente la talega donde llevaba su tesoro más preciado: las semillas de todas las plantas, arbustos y árboles que crecían alrededor de la casa que dejaban atrás.