Las trabajadoras sociales exigen ser consideradas personal sanitario

Las trabajadoras sociales sanitarias son un pilar fundamental en el abordaje de la prevención y promoción de la salud, y a nivel asistencial, pero curiosamente no están consideradas como personal sanitario.

Este problema, según Ana Cava, delegada de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud en la Comunidad Valenciana, «no es a nivel autonómico, sino a nivel nacional por la legislación que existe en el Estado de la ordenación de profesiones sanitarias y ahí no estamos». Además, según explica «cumplimos todos los requisitos, tanto a nivel de organización colegial, como una formación universitaria en temas de salud. Pero el Ministerio de Sanidad dice que al estar la carrera integrada en la rama de ciencias sociales y no en la de salud no la pueden reconocer». Un tema que desde los colegios, organizaciones sindicales y a través de grupos parlamentarios se está trabajando para que pueda modificarse.

Solo en un 50% de todos los centros de salud de la Comunidad Valenciana hay trabajador social aunque desde 1985 están en la Atención Primaria. «La parte social para la población no la tiene valorada ni tratada de igual manera si existe un trabajador social en centro de salud porque no se pueden excusar en que estas funciones las pueden realizar desde los servicios sociales municipales. Ellos tiene otras funciones. La mejor atención que podemos darle a la ciudadanía es trabajando con el resto de profesionales que atienden la salud de las personas en el mismo ámbito de trabajo y no en diferentes, por mucha coordinación que se pueda establecer».

¿Qué funciones realizan dentro de la Atención Primaria? «No solo trabajamos con la población enferma, lo hacemos con la población en general, en temas de promoción y prevención de salud, grupos de trabajo con actividades dirigidas a la comunidad, sobre todo para fomentar que la enfermedad llegue lo más tarde posible y que la salud permanezca el mayor tiempo en nuestra sociedad», indica.

«Somos el único perfil profesional en los centros sanitarios a nivel de temas sociales» ANA CAVA, DELEGADA CV ASOC. TRABAJO SOCIAL Y SALUD

Invisibles para la conselleria

El departamento dirigido por Ana Barceló anunció el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 en el que hablan «de tema social y no ha habido ningún trabajador social, ni colegio ni la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, sociedad científica especializada en trabajo social sanitario en su elaboración, en cambio sí estuvieron sociedades científicas de Enfermería, Medicina y otros colegios profesionales. En el documento ya elaborado hay algún punto donde nos ponen de colaboradores de Enfermería, nosotras no colaboramos, trabajamos en equipo con Enfermería ya que los pilares fundamentales de la Atención Primaria son Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Auxiliares de Enfermería, Administrativos y Celadores».

Llegados a este punto, la delegada de la asociación, Ana Cava, reitera que «somos el único perfil profesional en los centros sanitarios a nivel de temas sociales. Hay unidades de apoyo a la Atención Primaria como Salud Mental, Conductas Adictivas, Salud Sexual y Reproductiva que, en algunos hay trabajador social pero, en la mayoría, no existen, contando con la problemática social que suelen acompañar estas enfermedades».

Por ello, las trabajadoras sociales piden a la consellera Ana Barceló que cuente al Trabajo Social como profesional en la estructura de gestión de la misma conselleria y de cada departamento de salud, «para que se incluya la visión social y el tratamiento social sanitario adecuado de los problemas de salud que afectan a las personas y a sus familias , además de tratar los condicionantes sociales de la salud y la enfermedad junto al resto de miembros del equipo de Atención Primaria, para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía», señala.

Con ello se cumpliría el abordaje biopsicosocial de la salud, que es la base de la Atención Primaria.