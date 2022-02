El Consell repesca en los colegios a niños de 5 a 8 años sin la primera dosis

Pregunta: «¿Se repesca ahora, en la reanudación de la vacuna escolar, a los niños de 5 a 8 años que no tengan la primera dosis porque estuvieran confinados?». Respuesta de la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro: «Sí».

Y a partir de ahí se ha montado el lío, porque las instrucciones que han recibido por escrito los colegios no se corresponden con claridad con esta premisa. Aseguran desde algunos centros que los sanitarios del correspondiente centro de salud que coordina la vacunación de la segunda pauta a los alumnos de 9 a 11 años, a partir de este jueves en cada colegio, les han hecho saber que no se va a vacunar a niños de 5 a 8 años.

La reanudación de la vacuna infantil en los colegios empieza a dar que hablar antes de llevarse a cabo, durante el proceso de organización por parte de los colegios. Desde Salud Pública se es tajante, los niños de 5 a 8 años que no hayan podido ser vacunados de la primera dosis, podrán recibirla ahora en los colegios, al mismo tiempo que reciben la segunda pauta los de 9 a 11 años.

Las instrucciones que por su parte remitió el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, el viernes por la tarde, y que los directores han visto en el mail del centro este lunes al llegar a la escuela, no les parecen claras y advierten «contradicciones».

Soler redactó que se ha vacunado «de la primera dosis a todo el alumnado con autorización de los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, así como al alumnado con edades comprendidas entre 5 y 11 años en los centros específicos de Educación Especial y en las aulas específicas. Ahora procede organizar el proceso para que al citado alumnado se le pueda administrar la segunda dosis, así como administrar la primera dosis al alumnado que, por diferentes motivos, no se le pudo administrar en su momento».

Corroboran responsables de centros de Infantil y Primaria que el grupo de WhatsApp de los directores echaba humo este lunes por este motivo, y desde Educación se les hizo saber que habría instrucciones aclaratorias si es necesario, ya que son los directores los que deben remitir a las familias el documento que deben suscribir los padres para permitir la vacuna. Entre los colegios consultados por este diario en toda la provincia, los hay que están enviando el documento para el permiso de la vacuna también a familias que no han podido vacunar de la primera dosis a los más pequeños, y otros que no lo están haciendo porque, aseguran, desde el centro de salud les dicen que no van a vacunar más que a niños de 9 a 11 años con la segunda pauta.

Por su parte, los representantes de los padres de alumnos celebran que ahora tenga que haber un adulto con los niños a la hora de ser vacunados en el centro escolar. Es obligatorio.

Para el representante de la Confederación Gonzalo Anaya es positivo porque se descarga a los sanitarios de responsabilidad. Para la presidenta de la Confederación Covapa, Sonia Terrero, es la forma de darles la razón en sus primeras demandas, aunque advierte de que el cambio de premisa se debe a que hubo «irregularidades en la primera fase de la vacuna escolar. En la Comunidad se vacunó a niños sin el permiso y se llevó el tema a los tribunales. Pero mejor que se rectifique», sopesa.

Salud Pública concreta que puede ir cualquier adulto, incluso un vecino, siempre con autorización de los padres y, en última instancia, se puede delegar en el profesor.