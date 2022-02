A oscuras en la Playa de San Juan

«Es tal la oscuridad que los comercios de la zona tienen miedo de que les atraquen». Es la denuncia de residentes y trabajadores de los negocios de la avenida Costa Blanca, un problema que, afirman, «es la tónica en gran parte de la Playa de San Juan», donde también hay quejas por la oscuridad en Países Escandinavos, donde, según la asociación de vecinos Juntos Avanzamos, todas las manzanas de uno de sus laterales tienen las farolas apagadas desde hace un año. También el parque La Marjal lleva tres meses sin luz en este caso por robo de cobre. El Ayuntamiento afirma que tiene un proyecto de mejora de eficiencia energética para cambiar las luminarias por led en la Playa de San Juan con el objetivo de mejorar el alumbrado.

En el caso de la avenida Costa Blanca «falta iluminación y la poca que hay es de farolas altísimas. La frondosidad del arbolado tapa la luz hasta que llega a la acera. En la avenida de Bruselas pusieron a mitad de las luminarias una especie de foco añadido, con lo cual alumbra un poco más, pero Costa Blanca está en general con mucha falta de luz sobre todo en el tramo paralelo a la playa. Hay aceras donde no se ve ni por dónde pisas. Es tremenda la oscuridad. Los establecimientos que cierran ya anochecido (una peluquería, una tapería, un quiosco de prensa y un local de loterías y apuestas, entre otros) lo sufren y los vecinos también», explican. Aseguran haber telefoneado en varias ocasiones al número de atención ciudadana 010 «pero no nos hacen caso». «Hemos llamado muchas veces al Ayuntamiento, diciendo que no hay apenas luz en la avenida pero no han actuado. En cambio hemos visto trabajadores del arbolado poniendo flores. Que se dejen de margaritas y pongan luz, que es lo importante». En el caso de Países Escandinavos, en torno a la avenida de Santander, todas las manzanas de un lateral tienen las farolas apagadas. Es un tramo de unos 100 metros donde están fundidas cinco farolas. La asociación de vecinos denuncia que esta situación se remonta a hace un año y que no hay voluntad de arreglarlo por parte del Ayuntamiento de Alicante. Este retraso ha provocado incluso un choque entre técnicos municipales y vecinos.

Desde el equipo de gobierno bipartito admiten que el problema existe, que está originado en las raíces de los árboles que han roto el sistema, cifran la reparación en 60.000 euros y aseguran que está previsto hacer un proyecto aunque sin concretar fecha. Al respecto, el Ayuntamiento ha señalado también que la licitación de la actuación pasará en breve por la Junta de Gobierno junto a la iluminación del parque La Marjal, que lleva tres meses a oscuras, en este caso por robo de cable. El bipartito prevé incluir en el nuevo contrato de alumbrado en tramitación una bolsa para hacer frente a problemas por robo de cable y agilizar las reparaciones.

También ha habido problemas con el alumbrado público en los últimos meses en las avenidas de Miriam Blasco e Historiador Vicente Ramos, que han arreglado tras muchos meses de apagón.