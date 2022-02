Irregularidades en el plan Zonal: «Mónica Lorente ya dijo que el macrovertedero iría a la finca de Fenoll meses antes de adjudicarse»

La delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, aseguró este martes ante el tribunal que juzga supuestos amaños en la adjudicación de la planta de residuos de la Vega Baja que en un mitin celebrado en mayo de 2007, meses antes de que se resolviera el concurso, la entonces virtual alcaldesa de Orihuela por el PP, Mónica Lorente, ya anunció que el macrovertedero iría a la finca que Ángel Fenoll tenía en Torremendo. Que volvió a decirlo, ya como regidora, en enero de 2008, al día siguiente de que el proyecto se adjudicara Cespa-Ortiz, y que «todo el mundo en Orihuela sabía que el empresario (por Fenoll) saldría ganando». El cambio de ubicación de Albatera, que fue la opción más valorada, a la pedanía oriolana no se concretó hasta casi un año después, en diciembre de 2008.

La política socialista, quien era concejala en la oposición en Orihuela y diputada provincial cuando se estaba gestionando el plan Zonal, calificó de «notorias» las relaciones entre Lorente y Fenoll y agregó que peleó para que se paralizara la adjudicación por las sospechas que la rodeaban, pero que sus compañeros de partido en la Diputación votaron a favor. Una decisión en la que, según Moreno, jugó un papel fundamental el entonces diputado socialista Antonio Amorós, también acusado en este proceso junto Lorente, Fenoll, Ortiz y el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, entre otros.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ripoll, presionó a Ortiz para que le comprara el suelo de Fenoll en Torremendo en compensación por haberse quedado fuera del negocio de las basuras tras no ser su oferta la elegida.

A la pregunta de la abogada de Lorente acerca de si la exalcaldesa se había referido a la finca de Fenoll por su nombre, La Pistola, o sobre si eran exactamente sus terrenos, Moreno fue rotunda al afirmar que «más allá de los lindes o del nombre todos allí sabíamos que estaba hablando de La Pistola». La política abundó en que «no me cuadraba» lo que estaba ocurriendo y recordó las dificultades que le pusieron para consultar el expediente.

Antes que ella declaró el exdirector general de Calidad Ambiental, José Antonio Lamparero, quien reiteró que la aportación de los terrenos por parte de las mercantiles que optaban al concurso «no era fundamental», que la Generalitat no tenía ninguna preferencia en una ubicación en concreto para la planta, pero que recuerda que se quería alejar de Torremendo «porque allí ya había un vertedero que generaba protestas y era un foco de tensión». En cuanto al cambio de ubicación, de Albatera a Torremendo precisamente, apuntó que «no era la habitual pero tampoco raro» y añadió que los retrasos en Alicante no diferían de los del resto de la Comunidad.

Entre los citados para esta sesión también estaba el director de Participadas de Bancaixa, quien explicó que Ortiz planteó a la entidad entrar en el negocio del plan Zonal pero que no lo vieron claro porque el proyecto carecía de autorización ambiental, porque la rentabilidad no alcanzaba la que tenían fijada y porque había 800.000 euros anuales de gastos de explotación «que no sabíamos identificar». Y, a preguntas del fiscal, aseguró que no interpretó como «una mordida» cuanto Ortiz le dijo que «la adjudicación no es gratis».