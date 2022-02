Un nuevo ¿reto? viral de muy mal gusto. Un joven orinó hace unos días en el interior de un taxi de Alicante, pero la broma no acabó ahí. El chico quiso compartir la "gracia" en su perfil de Instagram y grabó la reacción del taxista cuando este se percató de lo que su cliente había hecho.

Tal como se puede ver en el vídeo, que ha sido denunciado en Twitter por la cuenta Élite Taxi Barcelona, el conductor demuestra una paciencia casi infinita cuando descubre el incivismo de su cliente, que en un tono desafiante, elude las preguntas como si el asunto no tuviera nada que ver con él y acaba restando importancia a lo sucedido: "Pues si voy borracho y me meo mucho, pues te meo el coche, ¿qué pasa?"

No damos crédito a lo que le ha pasado a este taxista de Alicante.

Es indignante que alguien pueda mearse en tu taxi, vacilarte, ridiculizarte, con el fin de grabarlo para colgarlo en una red social. Esperemos que a este idiota lo encuentren, y le metan una sanción ejemplar. pic.twitter.com/aCNQYnGWCP — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) 7 de febrero de 2022

El joven llega incluso a justificar su acción y el taxista, desesperado por la escena que está presenciando, le echa en cara su actitud: "¿Es que no ves que no es normal?¿De verdad que no lo ves?" La conversación llega a tener momentos absurdos debido a la inamovible postura del cliente, que, lejos de disculparse o asumir su error, defiende su acto con argumentos que escapan a cualquier coherencia: "¿Y qué tiene de malo que te mee en el taxi?"

El taxista, que no da crédito y harto del desagradable esperpento que le ha tocado vivir, detiene la carrera para echar a joven del interior del vehículo, después de aguantar unas últimas burlas como colofón final a un acto impresentable.