Un técnico del plan Zonal de la Vega Baja: «Nosotros proponíamos y los políticos decidían»

Uno de los miembros de la comisión técnica del consorcio del plan Zonal de la Vega Baja aseguró este miércoles ante el tribunal que está juzgando supuestas irregularidades en su adjudicación que tuvo sus reservas cuando se planteó el cambio de ubicación de Albatera, la opción más valorada de la mercantil que se hizo con la contrata, Cespa-Ortiz, a la pedanía oriolana de Torremendo. «Era un cambio sustancial, muy relevante, y para quedarme tranquilo le pedí a la Secretaría General Técnica que lo revisara, pero concluyó que todo era correcto».

En una extensa declaración, el técnico explicó que la propuesta de la UTE formada por Enrique Ortiz con Cespa «fue desde el principio la más valorada» y reiteró que presentar los terrenos en los que se ubicaría la planta de residuos no era un requisito imprescindible para optar a la contrata.

Ortiz declaró que intentó comprarle una finca al empresario oriolano Ángel Fenoll en Torremendo porque él no conseguía suelo para presentarlo mientras la Fiscalía Anticorrupción sostiene que lo hizo presionado por el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, para que le compensara por haberse quedado fuera del negocio de las basuras pese a su afinidad al PP.

El técnico agregó que las tres propuestas de Ortiz (en Albatera, en la finca Lo Cartagena de Torremendo y una híbrida) eran buenas, pero que la última palabra la tenían los políticos. «Nosotros proponíamos y ellos decidían. Creo que hicimos un gran trabajo y que se perdió una buena oportunidad para desarrollar una instalación necesaria acorde con lo que entonces exigía la ley», aportilló.

Sobre la polémica finca de Fenoll y a preguntas del fiscal Pablo Romero, el testigo concretó que «no era la más idónea» y dijo no entender por qué se había dejado sobre la mesa la solución transitoria «cuando se podía haber aprobado». La acusación pública enmarca esta decisión en la presión de Ripoll sobre Ortiz porque, hasta que no dieran el visto bueno, el empresario no podría comenzar a generar ingresos mientras construía la definitiva.

Preguntado por Francisco Ruiz Marco, la defensa de Ortiz, detalló que las consideraciones técnicas hacían inclinarse por Torremendo, en vez de por Albatera, porque su situación más alejada de los municipios costeros encarecía los costes, además de que en la pedanía la población no estaba tan próxima a la planta.

Negó cualquier presión o que hubiera visto comportamientos sospechosos en sus compañeros y dijo que a Ripoll y a Ortiz ni les conocía.

También declaró el exedil de Orihuela David Costa, quien confirmó la existencia de una moción de 2005, anterior a la llegada de Mónica Lorente a la Alcaldía, con la que la localidad buscaba blindarse del plan Zonal, «pero sabíamos que el tema no tendría mucho recorrido», dijo. Y testificó el director territorial de Sufi, con la que Fenoll optó al plan Zonal convirtiéndose gracias a él en la única propuesta que ofrecía los terrenos. Los mismos que después quería venderle a Ortiz.

El hermano de Ripoll, citado como uno de las piezas clave en la compra de Canal 37 por parte del Fenoll, desvinculó a su hermano de cualquier relación con la misma, mientras la Fiscalía sostiene que era el promotor de la idea. Lo mismo que hizo la exdirectora de Canal 9, Genoveva Reig, que salvo afirmar que ni la tutelaba ni rendía cuentas al expolítico popular, con el que trabajó años, no se acordaba de nada.

Los dos pisos que vio Ripoll costaban en torno al millón

Los dos pisos de la promoción de Ecisa que el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll y su mujer fueron a ver con el empresario Rafael Gregory y la suya tenían un valor de mercado que rondaba el millón, la cantidad que la Fiscalía sostiene que iba a percibir como dádiva el expolítico del PP por sus gestiones en el plan Zonal haciendo que Enrique Ortiz, el adjudicatario, compensara al empresario Ángel Fenoll, cuya oferta fue rechazada. Dos empleadas de la inmobiliaria en aquellas fechas así lo calcularon ayer. Una de ellas relató que al matrimonio Fenoll los pisos le parecieron pequeños y que buscaban que pudieran unirse. «Les dije que tenía que consultarlo pero no volvieron», dijo la testigo, quien agregó que con anterioridad a la vista esas viviendas no estaban reservadas.

Genoveva Reig: «Yo he seguido las directrices marcadas por Ripoll»

La exdirectora de Canal 9, Genoveva (Vea) Reig, negó este miércoles ante el tribunal que juzga los supuestos amaños en el plan Zonal que rindiera cuentas al entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, sobre las gestiones en la venta de Canal 37, que también dirigió, a Ángel Fenoll, de las que aseguró como testigo que estaba al margen. Una afirmación que desmiente esta conversación intervenida el 3 de agosto de 2009 entre ella y Rafael Gregory, el hombre de Fenoll para esta operación.

Rafael Gregory: bueno, vamos a ver, nosotros ya hemos buscado la fórmula para poderlo hacer y no deshacer nada, es decir, porque ahí si tuviésemos que deshacer perderíamos tiempo, entonces, lo que vamos a intentar es tomar el poder de la empresa y dar los pasos que tenemos que hacer, ¿no? (...) y dejarlo todo formalizado, yo creo que esta semana, oye, si no mañana porque va a ser todo muy precipitado a lo mejor miércoles o jueves se hace la adquisición en el notario, vamos a ver si lo podemos preparar para entonces

Genoveva (Vea) Reig: Si, si

Rafa: bueno, y luego oye, pues sentarnos nosotros oye Vea, oye, y trabajar en equipo oye, ver qué hacemos y ver cómo le damos viabilidad a la empresa, ¿no?

Vea: Rafa, pero también tenemos que tener en cuenta, a mí gustaría al menos una primera reunión

Rafa: Si

Vea: después de hacer la firma y todo eso, una primera reunión entre, eh…

Rafa: las personas que vamos a estar ahí

Vea: no, y con un amigo en común que tenemos tú y yo

Rafa: Correcto. Si quieres nos sentamos los cuatro, oye, invitamos también a Ángel, ¿no?, para que lo escuche porque luego…

Vea: no, no, no, si yo estoy, vamos a ver, si yo estoy encantada con que esté Ángel, si yo es porque Ángel…

Rafa: porque al final él es el que tiene que desembolsar el capital, ¿no?

Vea: Rafa, Rafa, que yo, Rafa, que yo lo de Ángel es porque, vamos a ver, perdona, ni teléfono ni nada, vamos a ver, yo me estoy refiriendo a Joaquín.

Rafa: ya lo sé, si yo sabía quién me decías

Vea: vale, que yo estoy encantada con que se siente Ángel y que se siente quien Joaquín quiera, como si Joaquín no quiere que me siente yo, yo encantada también yo estoy a sus ordenes siempre, lo que quiero decir es que yo considero que esa reunión, en algún momento hay que tener una sentada para que... que

Rafa: correcto, que seguro, seguro, seguro, que hay que hacerlo efectivo

Vea: para yo no volverme loca, quiero decir…

Rafa: pero hay que hacerlo efectivo, primero hay que hacer efectiva la compra y luego nos sentamos con él

Vea: sí Rafa, pero a ver si me explico, yo he seguido unas directrices marcadas por Joaquín y por mí misma y yo quiero ver cuál son las directrices que seguimos ahora mismo y yo no quiero estar dentro de un mes contigo sin tener claro los objetivos y yo quiero que Joaquín esté en esos objetivos y creo que nos interesa a todos, ¿eh?, Rafa

Rafa: por supuesto que sí, además yo creo que los objetivos son comunes, mira, a final ¿sabes lo que pasa?, mira, esto, aquí hay un tema, aquí hay un negocio ya no voy a hablar si es televisión o es Pepito, es una empresa que se encuentra en una situación económica difícil y así hay que atenderla y vamos a buscar todos los medios para hacerla más realista.