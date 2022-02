Alumno de Primaria: "No me quito la mascarilla porque el lunes me vacunan y me puedo contagiar"

"No me la quito, que hasta el lunes no me vacunan y me puedo contagiar". Así explica un alumno de Primaria a su profesor de guardia, en el recreo, que pese a que ya se pueda prescindir de la mascarilla en el patio prefiere tenerla puesta.

Como él, la gran mayoría de los escolares no se plantea quitarse el cubrebocas mientras juega en el patio este primer día en que ya está permitido oficialmente. "La responsabilidad que han asumido los niños todo este tiempo contra el virus es tan grande que les supera en estos momentos", señalan responsables del colegio. El reparo de los padres también tienen mucho que ver con la imagen mayoritaria que muestran los patios escolares en la primera jornada de libertad sobre la mascarilla. Temores Han trasladado sus temores a sus hijos y apenas hay niños con mascarilla en el recreo, a pesar de que se les vea jugando y corriendo a sus anchas. "Son muchos los que no se la quintan, solo un 25% se la quita por completo pero el resto o la lleva puesta o por debajo de la barbilla para subírsela", abundan los profesores. Hay niños que desde las 7 de la mañana tienen puesto el cubrebocas, porque están apuntados a la escola matinera, "y son muchas horas hasta que se van a casa, sin descansar, ya es hora de que se la puedan quitar el ratito del patio", sopesa una directora. Sin embargo, a la hora del patio comprueba que los niños sienten reparo. "Me han mirado con cara de miedo cuando he comentado que se la podían quitar". También los hay que dicen preferir seguir con ella porque "les abriga" e incluso los que sonríen de oreja a oreja sin ella. aunque sean los menos. Concienciados La presidenta del colectivo de padres de la Confederación Covapa, Sonia Terrero, calcula por su parte que “el 98% van con la mascarilla, padres y docentes tenemos la consciencia de que estos días la van a llevar puesta porque están sin vacunar”. Entiende que la consideran “un método de prevención que se va a mantener, aunque no sea obligatoria el mayor porcentaje la tiene puesta e imagino que les costará adaptarse a no llevarla en el patio y que será algo que suceda poco a poco”. La mayoría de las familias, concreta, les han pedido que las sigan teniendo puestas, tal y como también confirman desde los colegios. “En Primaria es más complicado mantener las distancias y los padres, al menos este mes preferimos que la sigan llevando puesta hasta acabar las vacunaciones”. Institutos Los alumnos más mayores en los institutos, vacunados desde el inicio del curso, tampoco han aprovechado de manera generalizada la posibilidad de quitarse la mascarilla el primer día que tenían esta libertad. “Será por inercia y será cuestión de que se vayan habituando al ser el primer día. Es demasiado tiempo con ella puesta y tienen que acostumbrarse”, valoran desde otro centro. Incluso la recomendación del profesorado es que la lleven para no perderla, y muchos han optado por dejársela puesta. Entre grupos de alumnos que sí se la han quitado en el patio, los docentes pasan recordando que no se acerquen ente sí y finalmente optan por ponérsela de nuevo. “Vamos a estar muy pendientes en el patio para que mantengan un poco las distancias. Tampoco vamos a ser muy estrictos porque necesitan respirar y que se sientan libres, pero evitaremos que estén cabeza con cabeza sin la mascarilla”, concluyen los profesores.