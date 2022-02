"¿Por qué debo acompañar a mi hijo a vacunar y antes no?"

En la misma jornada de la libertad de mascarillas al aire libre, los colegios de Primaria abren las puertas a las familias para que acompañen a sus hijos en la puesta de la segunda pauta de la vacuna entre los niños de 9 a 11 años, que se ha reanudado este jueves.

La obligatoriedad de que un adulto acompañe a cada niño, frente a la primera puesta, en que esta medida era voluntaria en incluso se recomendaba no acudir, no acaba de convencer a los padres con los que ha contactado este diario.

En el colegio Nuestra Señora La Paz de Alicante apunto estuvo un niño de quedarse sin vacunar porque su madre se había retrasado. En cuanto llegó, le vacunaron.

“Nos van a volver locos con tanta vacuna y tanta norma. Ponte la mascarilla, quítatela. A mí me da fatiga llevarla puesta pero no te puedes fiar porque hay mucho contagio, y eso con la vacuna puesta. Y tampoco entiendo que ahora haya que venir obligados a la vacuna y antes casi que preferían que no”, explica Carmen García, pendiente de entrar para que pongan la segunda dosis a su hijo.

Seguridad

Julio Escobar ya acudió la primera vez a acompañar a su hijo y confía en añadir seguridad con la segunda pauta. Respecto a la mascarilla piensa que es de agradecer que se la puedan quitar en el recreo "pero la opción de llevarla o no parece que dependa de ellos, son muy responsables y la siguen llevando", apunta.

Para Lady Joana Bermúdez es la primera vez que va a vacunar a su hijo, aunque no entiende que antes no importara y ahora se obligue a acompañarle. Su hijo, de cinco años de edad, está entre los repescados por Sanidad, porque estaba confinado cuando le tocó la primera puesta y no se la pusieron.

"Nos han dicho que tenemos que entrar con ellos, me parece bien. Tenemos ganas de que le ponga la segunda ya" apunta a su vez Lucía Llorca sobre su hija, en sexto curso.

También la tía, Felisa Martínez, "porque sus padres trabajan", ha acudido a la segunda vacuna de su sobrina en cuarto curso. "Con ganas ya de que tenga la pauta completa", dice. Comprende por otra parte que se mantenga la mascarilla por precaución "es demasiado pronto", valora .