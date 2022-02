Ni vergüenza ni perdón. Esa es la conclusión que se puede sacar viendo la reacción del joven que hace unos días se orinó en un taxi de Alicante "porque iba muy borracho". El controvertido vídeo causó un gran revuelo no solo en la ciudad, sino entre todo el colectivo de taxistas.

El responsable de todo esto compartió un directo con otro usuario de Instagram en el que comentan el incidente y todo lo que ha generado. Su interlocutor le llega a decir que "no es excusa que fueras bebido" y le pregunta si se ha equivocado. Y lo que acaba pareciendo un gesto de disculpa acaba siendo una frase que está avivando de nuevo la polémica: "Claro que me he equivocado porque es una persona mayor, porque si llega a ser una persona de mi edad, me cago en su puta madre".

Aquí la reacción del energúmeno que orinó en el taxi de un compañero de Alicante para subirlo a redes sociales y que le hicieran casito. No lo vemos muy arrepentido, sobretodo porque dice que lo volvería a hacer a "una persona de su edad" y que lo mismo hasta le quita el taxi. pic.twitter.com/kSLJph6iNF — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) 9 de febrero de 2022

No son las únicas palabras que el joven ha pronunciado en su directo de Instagram. "Las cosas claras, si llega a ser una persona de mi edad, no me arrepiento", apunta en esta especie de entrevista que ha sido compartida por la misma cuenta de Twitter que denunció los hechos, Élite Taxi Barcelona.

El joven insiste en la idea de que si el conductor hubiera sido una persona de su edad, la historia habría acabado de otra forma, con él yéndose con el taxi, algo que afirma en medio de una infinita carcajada. Lejos de aplaudirle, su compañero de directo le responde con otra teoría posible: "O hubieras terminado tú en el suelo con la boca partida". Un final deseado por los espectadores de su conversación, cuya opinión se puede leer en los comentarios que van apareciendo en la pantalla del directo.

No damos crédito a lo que le ha pasado a este taxista de Alicante.

Es indignante que alguien pueda mearse en tu taxi, vacilarte, ridiculizarte, con el fin de grabarlo para colgarlo en una red social. Esperemos que a este idiota lo encuentren, y le metan una sanción ejemplar. pic.twitter.com/aCNQYnGWCP — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) 7 de febrero de 2022

El interlocutor le recuerda que "sabes que la gente se te va a echar ahora encima" y le da un último consejo, muy parecido a lo que le dijo el taxista afectado por su 'gracia': "No te das cuenta que así no se puede ir por la vida". Último porque justo en el momento de decir esas palabras, el polémico joven que se orinó en el taxi expulsa a su compañero del directo: "Venga, hasta luego".