¿Por qué llueve tan poco este invierno en Alicante?

Una cuarta parte de lo previsto a estas alturas del año. En la ciudad de Alicante, por ejemplo, tan sólo se han recogido 17 litros por metro cuadrado desde el pasado 1 de diciembre, frente a los 70 litros por metro cuadrado que se deberían registrar normalmente. Estos datos no hacen más que evidenciar el déficit de lluvias contabilizadas en los dos últimos meses, entre el final de 2021 y el principio de este 2022.

Así lo confirma el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, quien explica que esta situación se debe a un "muy potente" anticiclón que lleva instalado unos 45 días. "Estamos teniendo un comienzo de año, desde las Navidades pasadas, muy seco", explica Olcina, para quien sin embargo la situación todavía no es dramática, aunque sí para estar alerta: "Estamos algo mejor de lo que se registra en esos momentos en las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, porque el otoño fue lluvioso en la provincia, con lluvias dentro de la media. Por tanto, a partir de ahora tenemos que estar vigilantes a la evolución de las situación atmosférica. De momento aquí no es una situación preocupante, pero sí nos obliga a hacer un seguimiento semanal". Y es que, además, como adelanta Olcina, la situación no parece que vaya a cambiar en los próximos días, pese a los últimos días nublados: "Las previsiones están señalando poca lluvia hasta finales de febrero".

Estas faltas de lluvias de deben al fenómeno de la Niña, que "en nuestras latitudes favorece la instalación de anticiclones como el actual". El anticiclón que suele permanecer sobre las Azores se ha quedado ‘atascado’ encima de Europa desde hace casi un mes, provocando un invierno anormalmente cálido para la mayor parte de los países del antiguo continente, incluida España. El responsable ha sido el fenómeno climático conocido como La Niña, que este año ha hecho acto de presencia, enfriando las aguas del Pacífico y alterando la dinámica atmosférica de todo el globo.

Así, gran parte de España lleva ya más de un mes sin ver lluvia en condiciones. Las consecuencias son amplias: los embalses están al 44% de su capacidad, la calidad del aire está empeorando y se están creando las condiciones necesarias para los incendios forestales, entre otras muchas cosas.

El año ha empezado con un clima muy seco, hasta el punto de que el mes pasado fue el sexto enero más cálido registrado en el mundo, y la misma tónica se ha seguido en España. En lo que va de siglo, ha sido el segundo enero más caluroso en nuestro país, según los datos oficiales. En cuanto a febrero, sus primeros días han sido los más cálidos desde 1990 en algunas zonas. Y se trata de una situación que no es aislada. Estas temperaturas tan elevadas en febrero empiezan a ser habituales en los últimos años, según constata eltiempo.es.