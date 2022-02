No me llames Cupido, llámame Tinder

Las citas online hace mucho que dejaron la «clandestinidad». En tiempos de pandemia, cada vez más parejas se conocen a través de las aplicaciones de internet, al menos una de cada cinco en la provincia de Alicante. Si antes había quien pensaba que buscar el amor en la red era reconocer que no se podía encontrar de otra manera, ahora se han superado los tapujos iniciales y cupido es cibernético. Parapetadas tras un perfil, estas páginas hacen el filtro y ayudan a buscar a la «media naranja» acortando el tiempo de cortejo, algo que viene muy bien a personas separadas que tienen hijos y que trabajan, para las que cada minuto es oro.

¿Quién no sabe de alguna pareja que se ha conocido en las redes sociales o por aplicaciones de citas? Las relaciones en general se han mudado en un altísimo porcentaje a internet: el que el 87% de los españoles use smartphone ayuda a tener el mundo en las manos y a manejar estas páginas. Tecnológicamente el campo estaba abonado para que las aplicaciones para ligar triunfasen. Según un estudio de la Universidad de Stanford (EE UU), las parejas que se conocen por aplicaciones de citas se casan antes aunque también se separan antes, reflejo de nuestro tiempo, en el que la inmediatez y la prisa lo marcan todo.

16 años después de Meetic

Los alicantinos Lola Bueno y Alejandro Arjona se conocieron por Meetic y llevan 16 años juntos: el jueves celebrarán un nuevo día de los enamorados en una provincia en la que cada año contraen matrimonio más de 7.000 parejas. En este tiempo han tenido a Lola, Álex y Leo, de 13, 10 y 5 años y medio, y se han casado. Cuando se encontraron en la red, ella había salido de una relación «un poco rara y no tenía ganas de nada». «Las amigas me dijeron que me apuntara, me negué, pero me inscribieron ellas. Fue una cosa obligada pero me hizo gracia, no me sentí traicionada».

En el mundo virtual de las citas encontró muchos chicos pero «él fue respetuoso y discreto. Cuando una persona te interesa le das un flechazo. Le vi tan normal que me dije: no puede ser. Era de lo mejorcito que había», cuenta Lola. Durante un tiempo hablaron por teléfono y por messenger, y a los tres meses quedaron, se vieron y surgió la chispa. Fueron novios, se fueron a vivir juntos, llegó la primera hija, el segundo y en 2011 se casaron. Luego vino el pequeño.

De entrada le parecen positivas estas aplicaciones, «el problema viene de cómo las utilizas. Si vas buscando sexo rápido a lo mejor también hay suerte pero para quienes buscan algo nuevo y diferente están bien». «Recomendamos las redes sociales, a nosotros nos funcionó», afirma.

Aún así, aconseja tener precauciones cuando se acaba de conocer a la persona. En su caso, pese a llevar tiempo hablando por teléfono, le comunicó a sus amigas el sitio donde iba a quedar con Alejandro en su primera cita. «Estas aplicaciones están muy bien pero son un arma de doble filo, puede salir estupendamente o ser peligroso. Hay que utilizarlas con responsabilidad».

Según el Informe Telefónica Sociedad Digital en España, el 62% de los usuarios entre 14 y 19 años usa internet para hacer amigos online y el 53,5% hasta 25 años. A nivel mundial se calcula que hay más de 8.000 sitios de citas activos, entre páginas web, redes sociales y aplicaciones móviles.

Casi 50 millones de personas los han utilizado alguna vez en el mundo, de ellos un 52,4% hombres y el resto, 47,6%, mujeres, predominantemente en áreas urbanas, y con un nivel económico medio-alto.

La inmensa mayoría busca algo serio, no un contacto fugaz, de acuerdo a la interpretación de los datos que hace la socióloga de la Universidad de Alicante Elena Llorca Asensi, miembro de la Junta de gobierno del Colegio de Politología y Sociología Comunidad Valenciana, que también ha formado parte de una empresa de base tecnológica de inteligencia artificial y big data. Es decir, que se mueve en el mundo de la sociología con base tecnológica.

La experta considera que ya es hora de realizar una estadística oficial de esta realidad ya que solo existen los datos que ofrecen las propias apps y sitios web. Ni el Instituto Nacional de Estadística pregunta por estas cuestiones ni se incluyen todavía en macroestudios habituales. «Es el momento de volcarse más en el análisis de esta realidad, que está influyendo de manera decisiva en cómo las personas nos enamoramos, sin que seamos capaces de saber todavía cómo, cuándo, cuánto, dónde… o a qué precio: no olvidemos que detrás de cualquier aplicación online, sea de citas o no, hay una gigantesca base de datos que va engordando día a día con todos y cada uno de nuestros movimientos online».

En esta línea, pone el acento en que en que antes la mayoría era reacia a reconocer el uso de estas aplicaciones para ligar. «Han pasado los años, la gente ha madurado en las redes sociales y el perfil de los que usan las app de citas se amplía. Ya no hay ese estigma y todos tenemos conocidos que las utilizan. En mi caso, unos amigos que se casan este verano se conocieron a través de estas aplicaciones», entre las que Tinder es ahora mismo la favorita en España.

La socióloga recordó que el amor digital está al alcance de la mano gracias al móvil, pero que empezó con páginas web donde se publicaban perfiles con requisitos. Prueba del alcance que pueden tener es que en España el 86% de la población es usuaria de internet, y que el 100% de los que están en la veintena han conocido a gente a través de internet y no necesariamente abriendo una aplicación de pareja sino por el perfil de Facebook o contactando por correo electrónico.

«Es normal que si compramos y nos comunicamos con amigos o familiares por internet, busquemos también pareja superando los tapujos iniciales. Las aplicaciones de citas el usuario las ve como redes sociales. Aunque no haya relación de grupo, el soporte tecnológico hace que sea un poco igual». Según la experta, más de 40 millones de españoles son usuarios de internet, y el 92% se conecta diariamente. Además, 27 millones interactúan en las redes sociales.

Badoo es otra de las aplicaciones de citas más populares. A través de ella se conocieron hace 10 años y medio Pili Rodríguez y Javi Hurtado, ambos de Elda. Empezaron a hablar de música, su pasión común, sobre todo del grupo El Barrio. Ella vivía en Murcia y cuando él, que trabajaba en la obra por entonces, le dijo que iba a su tierra por cuestiones laborales Pili le dio el teléfono por si necesitaba algo. Quedaron, se conocieron y se produjo el flechazo.

«Me apunté por entretenimiento, para hacer amigos, pero de ahí surgió la pareja. Por mi experiencia es una fórmula totalmente válida», señala sobre las aplicaciones de citas esta joven a la que una app le cambió la vida.

¿Duermes con la ventana abierta?

Cuando una persona busca pareja por una aplicación de citas, la página elabora un perfil en base a cerca de un centenar de preguntas de personalidad y gustos, que hay que contestar para filtrar a los posibles candidatos. A la edad, altura, profesión, signo del horóscopo y a preguntas sobre carácter, gustos y modo de vida, se suman otras relativas al deseo o no de tener hijos, el grado de aceptación de los que tenga la nueva pareja, las creencias religiosas, el grupo étnico o el físico.

Aplicaciones como eDarling, que se define como una app para solteros exigentes, van intercalando cuestiones curiosas como si se duerme con la ventana abierta. Y otras sobre hábitos preguntando directamente sobre si se fuma o se bebe, y el grado de tolerancia si lo hace la nueva pareja.

También se deslizan en estas app cuestiones de corte psicológico con preguntas como: ¿estás ansiosa? «¿Me siento víctima de una conspiración?», «¿Me siento incomprendida?» o «¿Pierdo el control?», con varias opciones para contestar. Frente a éstas, también preguntan por la capacidad para hacer reír a los demás, el orden, si se es una persona conversadora y sobre la capacidad de asimilar mucha información.

LOVE COACH Y MATCHMAKER

Remedios Gomis: «No es oro todo lo que reluce en las relaciones por internet»

Desde hace ya casi 30 años, Remedios Gomis realiza un trabajo presencial de búsqueda de perfiles compatibles para encontrar pareja, dando pautas en imagen y comunicación para que la primera cita sea un éxito. En su libro «All you need is love», editado por Planeta, habla en parte de las relaciones por internet y de los riesgos de los perfiles irreales

Es un hecho que cada vez más gente se conoce por la red

Cada vez más personas se conocen por internet pero hay más desengaños y fracasos que aciertos. No deja de ser un software donde la gente crea perfiles irreales. Hay que tener cuidado porque no es oro todo lo que reluce.

Pero cada vez hay más páginas de citas…

La gente no sabe que es muy fácil hacer una página de citas porque hay empresas que las proporcionan en marca blanca. En 10 minutos puedes tener una página. Las abren y ya tienen 3.000 personas en Alicante. Hay que tener mucho cuidado, porque una web de citas jamás puede suplir a un profesional. ¿De dónde sale toda esa gente? Hay personas que no saben que cuando se dan de baja de una de estas aplicaciones su perfil sigue circulando por internet.

¿Qué les dice a sus clientes?

Que todas las herramientas a su alcance son válidas pero que internet tiene sus reglas y han de conocerlas. Es como un juego. A veces hay un match entre dos personas por diez decepciones.

PROFESORA DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Elena Llorca Asensi: «Tecnológicamente el campo está sembrado para estas aplicaciones»

Las app de citas ponen en contacto a personas que buscan relacionarse sin intermediarios. Funcionan como lo hacen las plataformas de alquiler turístico o de transporte, aprovechando que todo el mundo tiene móvil y por extensión el mundo en sus manos. Elena Llorca, socióloga y experta en big data, afirma que ya no existe el estigma de conocerse por una app.

¿Por qué triunfan las páginas de citas?

A través de un perfil conoces los gustos de una persona, su trabajo, si tiene hijos o no, sus planes de vida. Lo sabes antes de que haya química y son pasos dados. Lo que en una relación tradicional te lleva meses o años es mucho más rápido. Tecnológicamente todo el campo está sembrado para que estas aplicaciones triunfen. Y hay muchísima gente soltera y divorciada que utiliza estas herramientas para buscar pareja.

¿Es estable una pareja de internet?

Hay estudios curiosos que dicen que se casan antes pero que también se separan antes, reflejando la prisa de nuestra época que lo marca todo.

¿Qué lado negativo puede tener?

Puede generar problemas de consumismo de perfiles. En 2017 en Tinder hubo 10 millones de «swipes» -deslizamientos de sí o no-. A veces no da tiempo a que la cosa cuaje. Es como los niños que abren un regalo tras otro en Reyes por las miles de posibilidades que hay.