El final de los ERTE el día 28 aboca al paro al 25% de los trabajadores de los hoteles en la Costa Blanca

Un informe de la patronal hotelera de la Costa Blanca (Hosbec) advierte de que la finalización del periodo de vigencia de los ERTE el próximo día 28, unido al todavía bajo nivel de ocupación hotelera y el cierre del 30% de la planta, van a dejar sin protección laboral a los alrededor del 25% de los trabajadores del sector, unos dos mil empleados en la provincia, que no se van poder incorporar a sus puestos de trabajo a final de mes, porque lo harán al ritmo que vaya permitiendo la llegada de los turistas. En el conjunto de la Costa Blanca y Benidorm la reapertura de los hoteles cerrados, algunos desde marzo de 2020, se producirá entre marzo y mayo, por lo que la patronal insta al Gobierno a prolongar la vigencia de los ERTE hasta final de mayo. El 65% de las empresas indican necesitar una prórroga del sistema de protección de ERTE. El 25% de los trabajadores del sector no van a poder reincorporarse a su puesto de trabajo, por lo que uno de cada cuatro trabajadores necesitará cobertura. Hosbec rechaza que “se pueden alegar cuestiones de fraude para no ampliar los ERTE. Los fraudes hay que perseguirlos pero no pueden servir de coartada para desproteger a empresas y trabajadores cumplidores de sus obligaciones”, subrayan fuentes de la patronal.

El actual sistema de protección de ERTE finaliza dentro de dos semanas, el día 28 de febrero y “a fecha de hoy todavía no disponemos de ningún indicio sobre la intención del Gobierno en una prórroga del sistema actual. Hay que recordar que la crisis de la variante omicrón no se conocía y era imprevista cuando se diseñó este mecanismo en septiembre 2021 y cuando se estableció su fecha de finalización” Tanto el propio sector como el Gobierno tenían perspectivas de recuperación para el otoño-invierno de manera que se podía encarar un escenario cercano a la normalidad a partir finales de este mes. Sin embargo, la realidad de la sexta ola ha trastocado todos estos planes para el turismo con especial relevancia en su impacto internacional ya que más de la mitad del turismo que recibimos es extranjero. La virulencia de la pandemia en el entorno de la Unión Europea y Reino Unido ha retrasado la recuperación de la movilidad y hasta la fecha se han vivido importante restricciones que han impedido la recuperación del turismo. El drama de los hoteles: cerrados y con 100 millones de gastos fijos “Es una realidad que el programa Imserso y la demanda del mercado nacional todavía están muy débiles. No hay todavía una fortaleza en las reservas y las ventas para la fecha de finalización de ERTE son todavía muy bajas”, subraya Hosbec. Las previsiones de ocupación hotelera siguen muy lejos de la normalidad en todos los destinos de la Comunidad Valenciana. Sin pandemia, en esta época del año, los hoteles registrarían medias de entre el 70% y el 85% de ocupación, y ahora se mueven en medias entre el 30% y el 50% durante fines de semana, con un importante porcentaje de planta hotelera cerrada todavía. La mayor parte de los algo más de 100.000 trabajadores que se encuentran en situación de ERTE en España forman parte del sector turístico. Entre ellos, el alojamiento y sobre todo en las zonas vacacionales españolas tiene un importante porcentaje de empleados que no van a poder reincorporarse a su puesto de trabajo todavía. Hosbec maneja tres tres escenarios para la recuperación. Periodo entre 19 marzo - Semana Santa en el que podrá estar abierta el 70% de la planta y con ocupaciones medias por encima del 60% (25 puntos menos que la cifra normal). Para finales de mayo con aperturas en torno al 90% (quedarán cerrados sólo hoteles en reformas) y ocupaciones del 70-75% (15 puntos por debajo de la cifra normal) y partir de junio con la actividad turística normalizada y estabilizada. El sector es tremendamente cauteloso y solicita al Gobierno que “tenga todos los mecanismos disponibles con una agilidad extrema, pues nada nos asegura que no vaya a haber una nueva ola de contagios y nuevas restricciones que afecten de nuevo a la actividad turística”. Familias británicas El Gobierno permite desde este lunes la entrada de menores de 18 años procedentes de países extracomunitarios, entre ellos el Reino Unido, que presenten una prueba negativa de PCR realizada 72 horas antes de la llegada a España. El Ministerio del Interior publica esta orden después de que muchas familias británicas cancelaran los viajes que tenían previsto hacer este mes a España, con motivo de una semana de vacaciones escolares en el Reino Unido, porque se pedía la pauta completa de vacunación a los mayores de 12 años. La decisión había provocado la denuncia y las quejas de la patronal hotelera, que veía truncadas las reservas de las vacaciones de la “semana blanca” en los centros escolares del Reino Unido. La orden del Ministerio del Interior modifica así los criterios de entrada que regían hasta ahora por la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea debido a la pandemia del coronavirus. Con la modificación de la orden, podrán entrar a España personas que tengan un certificado de vacunación que reconozca el Ministerio de Sanidad, previa comprobación de las autoridades sanitarias. El sector ha reaccionado con cautela. "Es una buena noticia pero llega tarde porque esta semana hemos perdido miles de reservas de familias que coincidiendo con la semana blanca inglesa se han ido a Turquía y Túnez. Una vez más el Gobierno llega tarde, pero esperemos que sirva para reactivar reservas de las familias inglesas para Semana Santa" , señala Nuria Montes, secretaria general de Hosbec.