Los médicos ven seguro suprimir restricciones en las fiestas

La caída de casos en este descenso de la sexta ola de la pandemia y la menor gravedad de la variante ómicron son dos factores que juegan a favor de que las restricciones frente a la pandemia se vayan suavizando, también para las fiestas populares. De ahí que los médicos especialistas vean con buenos ojos el nuevo marco para el desarrollo de festejos populares que este lunes ha presentado Ximo Puig y el anuncio de que la próxima semana se levantarán algunas de las restricciones que aún se mantienen, como la exigencia del pasaporte covid para entrar a bares, restaurantes, cines o gimnasios. En cuanto a las fiestas, la mayor novedad es que la mascarilla no será obligatoria para los participantes en los desfiles y que en el interiores de las entidades regirán las mismas normas que en la hostelería.

“Las medidas como el pasaporte covid tenían que haberse quitado ya y en cuanto a los aforos no está demás el mantener la mascarilla en algunos eventos multitudinarios”, sostiene Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Destaca este especialista que el descenso de casos en esta sexta ola “está siendo muy rápido”. Además, “la gente está vacunada, mucha población se ha contagiado y podemos ir pensando en ir más relajado las medidas, incluso en interiores”. No obstante, este profesional sostiene que los próximos días son esenciales. “Hay que ver cómo acaba febrero. Si todo sigue estamos viendo, se puede ir volviendo a la normalidad”.

También se muestra optimista el epidemiólogo José María López Lozano. “Quienes no se han infectado hasta ahora lo harán en breve y esa es la mejor garantía para acabar con la pandemia, que todos estemos inmunizados”. En este sentido, cree que la mayor levedad de la variante ómicron juega a favor de que este aumento de casos no se traduzca en graves consecuencias sobre el sistema sanitario. López Lozano insiste en la necesidad de que se vacune al tercer mundo frente al coronavirus. De no ser así, “pueden salir nuevas variantes del virus que nos devuelvan al punto de partida de la pandemia”.

Para Francisco Jover, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Sant Joan, esta supresión de las restricciones hay que vincularla a la incidencia de casos de coronavirus, “que está reduciéndose y desde el punto de vista de la enfermedad la tercera dosis ha soportado bastante bien estas incidencias tan altas, tanto en gente con comorbilidades de menos de 65 años como en los mayores de 75 años”. También, apunta Jover, “vamos a tener tratamientos precoces para los grupos más vulnerables y en el exterior ha quedado suficientemente claro que las mascarillas tienen un papel pequeño”. Eso sí, insiste en que la prudencia se mantenga en los interiores, manteniendo siempre ventilación y distancia.

Por parte del mundo de las fiestas, gran alivio al conocer estas nuevas medidas, que en la provincia afectan sobre todo a los Moros y Cristianos. “Me parecen estupendas estas nuevas medidas porque las fiestas se tienen que mover como sea, ya que generan mucho dinero”, sostiene Pepa Prats, presidenta de la Undef. Con todo, Prats hace un llamamiento a los festeros, sobre todo de cara a las actividades en el interior de los locales. “Tenemos que ser responsables y saber comportaros como se debe hacer, algo que siempre hemos demostrado”. Con estas nuevas medidas, añade, “estamos deseando empezar ya a celebrar las fiestas, porque en estos dos años prácticamente no se han hecho, solo la presentación de revistas, conciertos y p ra de contar. Esperamos la normalidad como agua de mayo”.