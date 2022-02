El PSPV se suma a Unides Podem y también lleva a las Cortes la polémica ordenanza de mendicidad de Alicante

El PSPV-PSOE ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para llevar el debate de la controvertida ordenanza de mendicidad y prostitución a las Cortes, sumándose así a Unides Podemos, que hace casi un mes también registró una propuesta. En el caso de los socialistas, se busca instar al Parlamento valenciano a trasladar a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que la Comunidad es un "territorio inclusivo con la ciudadanía", que no "tolera las medidas que castigan a quienes viven en la calle”.

El documento explica que "desde diferentes gobiernos se están adaptando las regulaciones de convivencia y civismo a los nuevos tiempos tras la pandemia", en clara alusión al Ayuntamiento de Alicante, donde este martes se prevé la aprobación de un texto que rechazan en bloque todas las entidades sociales, incluida Cáritas. Este lunes, por su parte, se ha convocado una protesta en la plaza de la Montañeta, contra la "ordenanza de la vergüenza", como así califican el texto desde la izquierda y los colectivos que trabajan con personas sin hogar y prostitutas.

"Desde el grupo socialista creemos que estas adaptaciones son necesarias pero sin criminalizar las personas que, por diferentes motivos, viven en la calle, ni a las mujeres que ejercen la prostitución, ni a todos aquellos colectivos vulnerables", recoge el documento, en el que se habla de que "la sensibilidad de todo tipo de gobiernos en el siglo XXI es determinante para combatir la pobreza, que se agudiza en las ciudades". "Por ello, no es lo mismo -según añade- un gobierno que pueda llegar a criminalizar el vivir en la calle, a aquellos gobiernos que crean el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Valenciana de Inclusión, no es igual un gobierno que multiplica el presupuesto a la atención social, que inspecciona a los proxenetas y la trata de seres humanos, que aquel gobierno que pone en la mujer el peso de la culpa y la responsabilidad. No es lo mismo un gobierno que se esconde para aprobar unas prohibiciones que aplanan a la sociedad que un gobierno que da soluciones como la información, mediación, recursos, diálogo".

Para los socialistas, "sobrevivir no es un delito". "Acabar en la calle es en sí una agresión que implica soledad e inseguridad, es que desde las administraciones se solucione la desigualdad social que sufren las personas sin hogar. Las vivencias que tienen que pasar, que les hacen perder su estabilidad tanto económica como emocional, ya que pierden su red de apoyo, conlleva que se sientan expulsados del sistema social. La pandemia ha agravado todavía más el riesgo de exclusión", apunta la PNL firmada por la diputada alicantina Laura Soler y la portavoz adjunta del grupo, Sabina Escrig Monzó.“Ante la próxima aprobación de la ordenanza de la vergüenza en Alicante, los socialistas queremos denunciar una vez más la barbaridad que supone que en pleno siglo XXI una administración quiera perseguir a las personas más vulnerables, poniendo multas a quienes viven en la calle y a las mujeres víctimas de explotación sexual”, ha afirmado Soler, quien ha lamentado que “el PP se alíe con la extrema derecha para aprobar esta ordenanza”, ha apuntado la diputada alicantina a través de un comunicado.

"Una vez más demuestran su falta de altura de miras y sensibilidad con los colectivos que más lo necesitan”, ha insistido, a la vez que ha recordado que “los gobiernos tienen la obligación de dar una solución a la desigualdad que sufren las personas sin hogar y no criminalizarles por la situación que les ha tocado vivir”. Además, ha subrayado para finalizar que “la pandemia ha agravado todavía más el riesgo de exclusión y desde las administraciones debemos dar solución a la desigualdad social que sufren las personas sin hogar”.

Este intento del PSPV de llevar la polémica ordenanza al Parlamento autonómico, para condenar su aprobación, es un paso más en el rechazo al documento. De hecho, el debate ha saltado a nivel nacional. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, criticó la pasada semana el documento que se aprobará este martes, en un pleno extraordinario que se celebrará por vía telemática pese a la indignación de la oposición. A través de las redes sociales, Belarra señaló en un mensaje: "El PP y Vox quieren revivir la ley de vagos y maleantes en Alicante con una ordenanza que persigue a personas sin hogar, mujeres en contextos de prostitución, migrantes o LGTBI. Nos quieren llevar al pasado pero no vamos a dejar de avanzar".